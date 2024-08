KKS Kalisz - Wieczysta Kraków, typy na mecz 4. kolejki 2. Ligi. W sobotę zostanie rozegrany hit drugiej ligi pomiędzy dwoma kandydatami do awansu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

KKS 1925 Kalisz Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 11:24 .

KKS Kalisz – Wieczysta, typy i przewidywania

KKS Kalisz w zeszłym sezonie otarł się o awans do pierwszej ligi, przegrywając w finale baraży ze Stalą Stalowa Wola. Wieczysta Kraków to z kolei bardzo ambitny projekt, w który właściciel pompuje naprawdę duże pieniądze. Do zespołu od dawna trafiają bardzo mocne nazwiska, jak chociażby Michał Pazdan czy Jacek Góralski. Po awansie do drugiej ligi celem jest szybkie wydostanie się z niej i dotarcie do wyższego poziomu rozgrywkowego. Po trzech kolejkach KKS Kalisz i Wieczysta potwierdzają, że są absolutną czołówką obecnej obsady. Pierwsza ekipa ma siedem punktów, a druga sześć. W bezpośrednim starciu to krakowianie uchodzą jednak za wyraźnego faworyta. Dysponują dużo bardziej jakościową kadrą, a w dodatku widać, że dopiero się rozkręcają i mogą grać znacznie lepiej. Mój typ – Wieczysta wygra.

Betclic 1.69 Wieczysta wygra Zagraj!

KKS Kalisz – Wieczysta, ostatnie wyniki

KKS Kalisz miał znacznie mniej czasu, aby przygotować się do sobotniego hitu. Czołowa drużyna drugiej ligi w środku tygodnia mierzyła się z Olimpią Grudziądz w ramach 1/64 finału Pucharu Polski. Sensacyjnie pożegnała się z rozgrywkami już na tym etapie, przegrywając 0-2. W lidze KKS Kalisz radził sobie do tej pory dużo lepiej. Po remisie 1-1 ze Świtem Szczecin na inaugurację nastąpiły dwa cenne zwycięstwa – ze Skrą Częstochowa (1-0) oraz Wisłą Puławy (2-1).

Wieczysta Kraków w pierwszej kolejce sezonu zaliczyła drobny falstart, przegrywając 0-1 z Resovią Rzeszów. Później podopieczni Sławomira Peszki radzili już sobie dużo lepiej. Najpierw ograli rezerwy Zagłębia Lubin 1-0, a później rozgromili rezerwy ŁKS-u Łódź aż 4-0. Krakowska ekipa rośnie w siłę i zgodnie z przewidywaniami będzie liczyć się w walce o awans do pierwszej ligi. Po trzech meczach zajmuje piąte miejsce z dorobkiem sześciu punktów, zaś Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Zagłębie Sosnowiec to jedyne drużyny z kompletem “oczek”.

KKS Kalisz – Wieczysta, historia

KKS Kalisz i Wieczysta Kraków zagrają ze sobą po raz pierwszy w historii.

KKS Kalisz – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wieczysta Kraków jest wyraźnym faworytem sobotniego hitu drugiej ligi. Kurs na wygrana gości wynosi raptem 1.69. W przypadku ewentualnego zwycięstwa KKS-u Kalisz jest to aż 5.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

KKS 1925 Kalisz Wieczysta Kraków Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 11:24 .

KKS Kalisz – Wieczysta, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? wygrana KKS-u Kalisz 0% Remis 0% wygrana Wieczystej Kraków 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygrana KKS-u Kalisz

Remis

wygrana Wieczystej Kraków

KKS Kalisz – Wieczysta, transmisja meczu

Sobotni mecz 4. kolejki drugiej ligi pomiędzy KKS-em Kalisz a Wieczystą Kraków rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na TVP Sport. Spotkanie można śledzić również na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.