Juventus – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2022)

Juventus – Villarreal: typy i kursy na mecz ⅛ Ligi Mistrzów. Wciąż nie znamy dwóch rozstrzygnięć w ⅛ finału Ligi Mistrzów. Pozostały jeszcze dwa wolne miejsca w ćwierćfinale, a chętnych jest aż czworo. Jednym z nich jest Juventus, który podejmie u siebie Villarreal w spotkaniu rewanżowym. Stara Dama znajduje się obecnie w znakomitej dyspozycji, a do tego będzie mogła liczyć na Paulo Dybalę i Giorgio Chielliniego, którzy wyleczyli już urazy i są gotowi do gry. Dużo gorzej sytuacja przedstawia się u gości, którzy przyjadą do Turynu osłabieni brakiem Gerarda Moreno i Paco Alcacera.

Juventus – Villarreal, typy i przewidywania

Juventus przed rewanżem ma większość argumentów po swojej stronie. Drużyna odzyskała regularność, do zespołu dość szybko wpasował się Dusan Vlahovic, a do tego w znakomitej formie znajduje się Wojciech Szczęsny. Polak w ostatnich meczach wielokrotnie stawał na wysokości zadania i ratował zespół przed utratą gola. Mankamentem wciąż pozostaje gra bloku defensywnego, ale w ostatnim czasie panowała tam duża rotacja, spowodowana kontuzjami. Spodziewamy się, że w starciu z Villarrealem zobaczymy najlepszą wersję Juve – skoncentrowaną od początku i skuteczną.

Unai Emery ma spory dylemat przed meczem jeśli chodzi o skompletowanie linii ataku. Zespół sporo traci na jakości bez Moreno, a na domiar złego niezdolny do gry od kilku tygodni pozostaje Paco Alcacer. W tym wypadku jedynymi zdrowymi napastnikami pozostają Danjuma i Dia. O ile Holender stosunkowo nieźle prezentuje się w tym sezonie, o tyle Senegalczyk jak na razie mało gra, a jego wkład w grę ofensywną nie jest adekwatny do zapłaconej za niego kwoty. Do tego Villarreal nie radzi sobie najlepiej na wyjazdach – wygrał tylko dwa z ostatnich pięciu. Nasz typ: Juventus liczba goli +1.5.

Juventus – Villarreal, sytuacja kadrowa

Massimiliano Allegri wciąż nie będzie mógł skorzystać z wielu piłkarzy. Lista ta, jest jednak relatywnie krótsza względem tego, jak wyglądała ona jeszcze kilka tygodni temu. Nie zagrają na pewno: Alex Sandro, Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, Mckennie i Zakaria.

Po stronie Villarrealu absencji mniej, ale niestety są to istotne braki. Trener Emery nie będzie mógł liczyć na Paco Alcacera, Alberto Moreno i Rubena Penię. Niepewny jest występ narzekającego na uraz Gerarda Moreno. Jego brak byłby sporym osłabieniem dla Villarrealu.

Juventus – Villarreal, ostatnie wyniki

Stara Dama złapała dobrą formę i jest niepokonana od wielu meczów. Ostatni raz Juventus musiał uznać wyższość rywala 12 stycznia w meczu Superpucharu Włoch z Interem. Piłkarze z Turynu przegrali wówczas 1:2 po dogrywce. Od tamtej pory nie przegrali kolejnych 12 spotkań. Ostatnie pięć meczów to cztery zwycięstwa i jeden remis.

Tak dobrym bilansem nie może pochwalić się Villarreal. Piłkarze Emery’ego wygrali trzy z ostatnich pięciu spotkań. Porażkę zanotowali na początku marca w meczu z przeciętną w tym sezonie Osasuną.

Juventus – Villarreal, historia

Oba zespoły w meczu oficjalnym zmierzyły się po raz pierwszy 22 lutego w pierwszym starciu ⅛ finału Ligi Mistrzów. Wyrównany mecz zakończył się wynikiem 1:1. Dlatego też przed rewanżem w nieco lepszej sytuacji znajduje się Juventus, który zagra przed własną publicznością.

Juventus – Villarreal, kursy bukmacherskie

Większe szanse na awans bukmacherzy dają gospodarzom. Kurs na to wynosi ok. 1.50. Dużo wyższy jest typ na wygraną Juventusu już w regulaminowym czasie – odpowiednio 2.05. Villarreal w tym sezonie nie radzi sobie najlepiej na wyjazdach, stąd stosunkowo wysokie kursy na ich zwycięstwo. Wahają się one w granicach 4.15. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Fuksiarz. Dzięki niemu uzyskacie dostęp do bonusu powitalnego do 500 PLN. Jest on przeznaczony dla graczy, którzy zarejestrują się z naszym kodem promocyjnym Fuksiarz GOAL.

Juventus – Villarreal, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Sandro, Rugani, De Ligt, Danilo – Rabiot, Arthur, Locatelli, Cuadrado – Morata, Vlahović

Villarreal: Rulli – Aurier, Mandi, Torres, Pedraza – Trigueros, Iborra, Parejo, Pino, Lo Celso – Chukwueze

Juventus – Villarreal, transmisja

Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport Premium 1, a także TVP 1. Początek o godzinie 21:00.