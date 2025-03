SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afonso Sousa

Jagiellonia – Lech: typy bukmacherskie

Niedzielny mecz to jeden z kluczowych pojedynków w walce o mistrzostwo Polski w sezonie 2024/25. W bezpośrednim starciu zmierzą się dwaj kandydaci do tytułu. Lech Poznań wygrywając w Białymstoku postawi Jagiellonię w bardzo trudnej sytuacji, umacniając się na prowadzeniu w tabeli i zwiększając nad nią przewagę do pięciu punktów. Gospodarze, którzy bronią mistrzowskiego tytułu, nie mogą więc pozwolić sobie na porażkę.

Mecz nie ma zdecydowanego faworyta, obie drużyny mają po swojej stronie atuty. Jagiellonia zagra na własnym stadionie przy komplecie publiczności, natomiast piłkarza Lecha na pewno będą bardziej wypoczęci. Intensywny kalendarz niewątpliwie musi mieć wpływ na siły zawodników Jagiellonii, a to może odegrać dużą rolę w niedzielny wieczór.

Ja osobiście stawiam w tym meczu na wygraną Lecha, który w ostatnich kolejkach prezentował się bardzo solidnie, a także od dłuższego czasu bardzo dobrze sobie radzi w meczach z Jagiellonią. Zwracam również uwagę na ofertę STS, dzięki której typując zwycięzcę tego meczu można zgarnąć dodatkowy bonus 200 zł. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Lecha

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Jagiellonia – Lech

STS oferuje nowym klientom dodatkowy bonus o wartości 200 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu 25. kolejki PKO Ekstraklasy. Z oferty można skorzystać także przy okazji meczu Jagiellonia – Lech. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę spotkania Jagiellonia – Lech, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

Jagiellonia – Legia: ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok miała bardzo intensywne ostatnie tygodnie, co jest oczywiście związane z występami w Lidze Konferencji i Pucharze Polski. W tym roku drużyna Adriana Siemieńca rozegrała już 11 spotkań, w tym sześć na boiskach Ekstraklasy. W ligowych starciach odniosła cztery zwycięstwa, zanotowała jeden remis i doznała jednej porażki. W ostatnich dwóch kolejkach pozostawiła w pokonanym polu GKS Katowice i Widzew Łódź, w obu przypadkach wygrywając skromnie 1:0.

W czwartek mistrzowie Polski wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji, choć w rewanżowym meczu 1/8 finału przegrali 0:2 z Cercle Brugge. Zespół Jagiellonii zaprezentował się w tym meczu zdecydowanie słabiej niż miało to choćby miejsce tydzień wcześniej, gdy przed własną publicznością wygrał 3:0.

Lech Poznań z pucharowymi rozgrywkami pożegnał się znacznie wcześniej. W efekcie może być w pełni skupiony na walce o mistrzostwo Polski. Po rozczarowujących występach na początku rundy, drużyna Nielsa Frederiksena wskoczyła na właściwy tor, czego potwierdzeniem są trzy ligowe zwycięstwa z rzędu. W ostatnich kolejkach Kolejorz wygrywał z Zagłębiem Lubin (3:1), Pogonią Szczecin (3:0) i Stalą Mielec (3:1). Tym samym do Białegostoku uda się w bardzo dobrych nastrojach.

Jagiellonia – Lech: historia

Dla Jagiellonii niedzielne spotkanie będzie okazją do rewanżu za klęskę w Poznaniu. Pierwszy pojedynek obu zespołów zakończył się bowiem efektowną wygraną 5:0 Lecha. Kolejorz potwierdził wówczas, że w ostatnim czasie ma patent na Jagiellonię. Wygrał bowiem 5 z 6 ostatnich ligowych meczów z rywalem z Białegostoku, wygrywając między innymi dwa ostatnie mecze na jego terenie.

Jagiellonia – Lech: kto wygra?

Jak zakończy się niedzielny mecz? wygra Jagellonia

będzie remis

wygra Lech wygra Jagellonia 33%

będzie remis 17%

wygra Lech 50% 6+ Votes

Jagiellonia – Lech: kursy bukmacherskie

Na papierze spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Takiego nie wskazują również bukmacherzy, choć nieco większe szanse na zwycięstwo dają gościom z Poznaniu. Wpływ na to z pewnością ma zmęczenie, jakie może wystąpić u gospodarzy po pucharowej rywalizacji, a także coraz lepsza forma lechitów.

Jagiellonia – Lech: przewidywane składy

W wyjściowym składzie Jagiellonii możemy spodziewać się kilku zmian w porównaniu do pucharowego meczu z Cercle Brugge. Szkoleniowiec Adrian Siemieniec musi brać pod uwagę napięty kalendarz i rozsądnie dysponować siłami swoich zawodników. Z kolei w dobrze funkcjonującej w ostatnich meczach drużynie Lecha prawdopodobnie nie dojdzie do większych zmian.

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Lech Poznań Niels Frederiksen Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 1 Max Stryjek 5 Cezary Polak 7 Edi Semedo 9 Lamine Diaby-Fadiga 11 Jesus Imaz Balleste 14 Jarosław Kubicki 20 Miki Villar 80 Oskar Pietuszewski 95 Dimitrios Retsos 2 Joel Pereira 10 Patrik Walemark 15 Michal Gurgul 19 Bryan Fiabema 21 Dino Hotic 24 Filip Jagiełło 35 Filip Bednarek 55 Maksymilian Pingot 56 Kornel Lisman

Jagiellonia – Lech: transmisja meczu

Mecz Jagiellonia – Lech rozegrany zostanie w niedzielę (16 marca) o godzinie 20:15. Jeden z hitów 25. kolejki PKO Ekstraklasy będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport, a także w usłudze Canal+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport pozwalającego na oglądanie wszystkich meczów między innymi Ekstraklasy i Ligi Mistrzów można uzyskać w cenie 45 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z takiej promocji skorzystasz zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

