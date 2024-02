Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2024)

IMAGO / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia Białystok Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 15:02 .

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: przewidywania

Pierwszym sobotnim starciem w ramach rozgrywek PKO Ekstraklasy będzie spotkanie Jagiellonia Białystok z Ruchem Chorzów. Lider tabeli naszej ligi zmierzy się z zespołem, który jest w permanentnym kryzysie od momentu awansu powrotu do elity. Sytuacja chorzowian z tygodnia na tydzień jest coraz gorsza, i właściwie trudno już szukać większych szans na pozostanie w Ekstraklasie. Choć oczywiście trener zapewnia, że nadal będą walczyć, a nic nie jest jeszcze przesądzone. Zaś gospodarze grają w tym sezonie kapitalny futbol, zdobywając przy tym mnóstwo bramek. Mój typ na to spotkanie: Jagiellonia powyżej 1,5 gola.

STS 1.55 Jagiellonia: powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: niedostępni piłkarze

Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Bojan Nastic Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Ruch Chorzów Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: ostatnie mecze

Przed tygodniem białostoczanie ulegli u siebie w starciu z Lechem Poznań 0:2. Była to pierwsza domowa porażka ekipy Adriana Siemieńca od wielu miesięcy. Na inaugurację rundy udało się w szalonym meczu pokonać Widzew Łódź. To pozwala zasiadać Jagiellonii pewnie na fotelu lidera z dorobkiem 41. oczek i najlepszym bilansem bramek, który wynosi 49 goli. To o dziesięć więcej od Pogoni i Rakowa.

Z kolei Ruch jest na przeciwległym biegunie ligowej rzeczywistości. “Niebiescy” w ubiegły weekend podzielili się punktami z Wartą Poznań, a wcześniej ulegli Legii Warszawa. W sumie beniaminek ma aż 11 remisów na swoim koncie i tylko jedną wygraną, co jest najsłabszym wynikiem w lidze.

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł wynik 0:1 dla Jagiellonii. Wówczas w Gliwicach jedynego gola zdobył Nene. Chcąc odszukać ostatnie zwycięstwo Ruchu, trzeba cofnąć się aż do roku 2014. Wtedy chorzowianie zwyciężyli 5:2. Zaś ostatni remis to właściwie już prehistoria. Sezon 2012/13 i wynik 1:1 po golu Smolarka oraz samobóju Grzyba.

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera w kraju, czyli STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: kto wygra?

Kto wygra mecz? Jagiellonia 60% Remis 0% Ruch Chorzów 40% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Jagiellonia

Remis

Ruch Chorzów

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Ruch Chorzów Jaroslaw Skrobacz Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 18 Tomasz Kupisz 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 99 Kristoffer Normann Hansen 4 Przemyslaw Szur 6 Josema 10 Tomasz Foszmanczyk 13 Lukasz Moneta 19 Michal Feliks 22 Filip Starzynski 26 Kacper Michalski 27 Wiktor Dlugosz 54 Filip Wilak 77 Mateusz Bartolewski 82 Jakub Bielecki

Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów: transmisja

Mecz Jagiellonia – Ruch odbędzie się w sobotę (24 lutego) o godzinie 15:00. Transmisja z tego meczu prowadzona będzie na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z promocji, dzięki której dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.