Holandia – Walia: typy, kursy, zapowiedź (14.06.2022)

Holandia – Walia: typy na mecz Ligi Narodów. Reprezentacja Holandii we wtorek stanie przed szansą zrobienia dużego kroku w kierunku zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie. Pomarańczowi do meczu z Walią przystąpią w roli zdecydowanego faworyta.

de Kuip Liga Narodów A, grupa 4. Holandia Walia 1.35 5.40 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2022 20:45 .

Holandia – Walia, typy na mecz i przewidywania

Reprezentacja Holandii wykorzystując swój potencjał nie powinna mieć problemów z pokonaniem rywala z Walii. Nie może jednak spodziewać się łatwej przeprawy. Nie mniej jednak każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie sensacją, a takiej w tym meczu nie przewidujemy. Nasz typ: wygrana Holandii

Holandia – Walia, sytuacja kadrowa

W składzie reprezentacji Holandii nie należy spodziewać się wielu zmian w porównaniu do składu, który wystąpił w ostatnim meczu z Polską. Do wyjściowej jedenastki mogą wrócić Matthijs de Ligt i Jasper Cillessen, którzy ostatnio zmagali się z problemami zdrowotnymi. Kandydatem do gry od pierwszej minuty jest także Cody Gakpo.

W walijskim zespole nie zobaczymy raczej Joe Allena, a jego miejsce w środku pola powinien zastąpić Aaron Ramsey.

Holandia – Walia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii po trzech dotychczasowych spotkaniach pewnie przewodzi tabeli grupy 4 dywizji A. W dwóch pierwszych meczach podopieczni Louisa van Gaala sięgnęli po pełną pulę, najpierw efektownie 4:1 pokonując w Brukseli Belgię, a następnie ogrywając na wyjeździe 2:1 Walię. Pierwsze punkty stracili w ostatnią sobotę, kiedy w Rotterdamie zremisowali 2:2 z Polską. Choć przegrywali w tym meczu już 0:2, niewiele brakowało, a sięgnęliby po trzeci komplet punktów. W końcówce meczu rzutu karnego nie wykorzystał jednak Memphis Depay.

Walia z zaledwie jednym punktem na koncie zajmuje ostatnie miejsce w grupie, ale w każdym z rozegranych dotychczas spotkań sprawiła dużo kłopotów swoim rywalom. W pierwszym meczu z Polską przegrała 1:2, choć jako pierwsza wyszła na prowadzenie. W drugim meczu musiała uznać wyższość Holandii, choć była blisko sprawienia niespodzianki i wywalczenia jednego punktu. W trzecim pojedynku zatrzymała Belgię, remisując z nią 1:1.

Holandia – Walia, historia

W pierwszym pojedynku obu zespołów było blisko dużej niespodzianki. Holendrzy co prawda prowadzili 1:0 po trafieniu Koopmeinersa pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy, ale Walijczycy doprowadzili do wyrównania w drugiej minucie doliczonego czasu gry po strzale Norringtona-Daviesa. Ich radość była jednak przedwczesna, bowiem ostatnie słowo należało do Pomarańczowych. W czwartej minucie czasu gry zwycięskiego gola dla Holandii zdobył Weghorst.

Dla obu zespołów był to dziewiąty pojedynek obu zespołów w historii i dziewiąte zwycięstwo reprezentacji Holandii.

Holandia – Walia, kursy

Holandia do wtorkowego spotkania przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Kursy bukmacherów na wygraną Pomarańczowych oscylują w granicach 1.33-1.35. Zwycięstwo Walijczyków jest “wyceniane” nawet na 9.90. Taki kurs można znaleźć w ofercie Fortuny, która oferuje również zakład bez ryzyka do 600 zł. Można go otrzymać podając podczas rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL.

Holandia – Walia, przewidywane składy

Holandia: Cillessen – Timber, De Vrij, De Ligt – Dumfries, Berghuis, Klaassen, F. de Jong, Blind – Gakpo, Memphis

Walia: Hennessey – Mepham, Rodon, Davies – Ampadu – Roberts, Ramsey, Wilson, N. Williams – James, Bale

Holandia – Walia, transmisja meczu

Transmisja z wtorkowego spotkania pomiędzy reprezentacjami Holandii i Walii będzie dostępna na kanale Posat Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

