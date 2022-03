Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Hiszpania – Islandia: typy i kursy na mecz towarzyski. Hiszpanie nie bez problemów poradzili sobie w sobotę z reprezentacją Albanii. Wynik 2:1 nie odzwierciedlała rzeczywistego przebiegu meczu, ale Orły postraszyły podopiecznych Luisa Enrique. Następnym sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata będzie dla nich mecz towarzyski z Islandią, która nie znajduje się ostatnio w najlepszej formie.

Hiszpania – Islandia, typy i przewidywania

W meczu z Islandią Luis Enrique może zdecydować się na wiele rotacji. Hiszpanie wykreowali sobie wiele sytuacji bramkowych w meczu z Albanią, ale nie potrafili ich wykorzystać. Z dobrej strony znów pokazał się Ferran Torres, który wyrasta na jedną z największych gwiazd zarówno kadry, jak i FC Barcelony. Napastnik poprawia się z tygodnia na tydzień, a coraz lepiej zaczyna funkcjonować jego wykończenie. W meczu z Islandią La Furia Roja z pewnością będzie prowadziła grę i długo utrzymywała się przy piłce.

Islandia od kilku lat nie należy do czołówki europejskiej i nie jest tą samą reprezentacją, która z powodzeniem rywalizowała na Euro 2016 i doszła wówczas nawet do ćwierćfinału. Obecnie reprezentacja ma problem z wygrywaniem pojedynków z rywalami pokroju Rumunii, czy Finlandii. W związku z tym nie wyobrażamy sobie, by miała ona zagrozić Hiszpanii, nawet gdyby ta zagrała mocno rezerwowym składem. Nasz typ: Liczba goli -3.5.

Hiszpania – Islandia, sytuacja kadrowa

W meczu z Albanią na lewej stronie obrony w podstawowym składzie wyszedł Marcos Alonso, jednak nie spisywał się on najlepiej. W związku z tym prawdopodobnie od początku z Islandią zagra Jordi Alba. Luis Enrique nie będzie chciał raczej przeciążać swoich najważniejszych zawodników, więc Pedri i Gavi mogą zacząć spotkanie na ławce rezerwowych.

Islandczycy do meczu z Hiszpanią przystąpią bez żadnych braków. Wszyscy powołani zawodnicy są w pełni sił i nie narzekają na urazy, czy przeciążenie.

Hiszpania – Islandia, ostatnie wyniki

La Furia Roja w ostatnim czasie wygrywa niemal wszystko. Na pięć zeszłych starć Hiszpanie wygrali czterokrotnie i raz tylko musieli uznać wyższość rywala. W tym przypadku była to reprezentacja Francji, która wygrała finał Ligi Narodów 2:1.

Tak dobrym bilansem nie mogą pochwalić się Islandczycy. W ostatnich pięciu meczach nie zanotowali oni ani jednego zwycięstwa, a remis z Ugandą, czy przegrana z Koreą Południową 1:5 to wyniki mocno wstydliwe. Ostatni raz Islandczycy wygrali w październiku zeszłego roku w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Liechtensteinem.

Hiszpania – Islandia, historia

W ostatnich latach obie reprezentacje nie mierzyły się zbyt często. Aby przypomnieć sobie te starcia, należy się cofnąć aż do roku 2007. Dopiero po 15 latach Hiszpania po raz kolejny zmierzy się z Islandią. Na pięć ostatnich starć lepszy bilans mają podopieczni Enrique. Wygrali oni trzy starcia, a pozostałe dwa zremisowali.

Hiszpania – Islandia, kursy bukmacherskie

Hiszpania – Islandia, przewidywane składy

Hiszpania: David Raya – Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba – Koke, Guillamon, Carlos Soler – Yeremi Pino, Ferran Torres, Olmo

Islandia: Runarsson – Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Helgason – Pordarson, Bjarnason, Helgason – Gudmundsson, Bodvarsson, Thornsteisson

Hiszpania – Islandia, transmisja

Transmisja meczu dostępna będzie na antenie Polsatu Sport Premium 3. Początek spotkania we wtorek o godzinie 20:45.