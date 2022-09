Francja – Austria: typy, kursy, zapowiedź (22.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Austria: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Reprezentacja Francji nadal pozostaje bez wygranej i jest poważnie zagrożona spadkiem z dywizji A. W czwartkowy wieczór nie będzie mogła sobie pozwolić na jakąkolwiek wpadkę i musi sięgnąć po komplet punktów.

Stade de France Liga Narodów A, grupa 1. Francja Austria 1.40 5.00 8.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2022 18:23 .

Francja – Austria, typy i przewidywania

Reprezentacja Francji nie może sobie w tym meczu pozwolić na remis. Stawką tego spotkania prawdopodobnie będzie pozostanie w dywizji A Ligi Narodów, dlatego też możemy spodziewać się zaciętej konfrontacji. My stawiamy w tym meczu na faworyta, ale jednocześnie nie spodziewamy się zbyt wielu goli. Nasz typ: wygrana Francji i poniżej 3,5 bramki

Francja – Austria, sytuacja kadrowa

Didier Deschamps przed wrześniowymi spotkaniami w Lidze Narodów musi poradzić sobie z poważnym kryzysem kadrowym związanym z kontuzjami. W czwartkowy wieczór na murawie nie będą mogli pojawić się między innymi Karim Benzema, Kingsley Coman, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, N’Golo Kante, Lucas Hernandez i Anthony Martial, który zabrakło w gronie powołanych. W ostatnim czasie z kadry wypadli także Hugo Lloris, Theo Hernandez, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot i Lucas Digne. Tym samym selekcjoner Trójkolorowych ma bardzo ograniczone pole manewru.

W austriackim zespole nie zagrają natomiast Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker i Martin Hinteregger.

Francja – Austria, ostatnie wyniki

Francja po czterech rozegranych spotkaniach w Lidze Narodów sensacyjnie pozostaje bez wygranej i mając na swoim koncie tylko dwa punkty zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy 1. Trójkolorowi w czerwcowych spotkaniach musieli uznać wyższość Danii (1:2) i Chorwacji (0:1), a także remisowali z Chorwacją (1:1) i Austrią (1:1).

Reprezentacja Austrii jest dla Francji bezpośrednim rywalem w walce o zachowanie miejsca w dywizji A. Austriacy do tej pory zapisali na swoje konto cztery punkty. Trzy z nich wywalczyli w wygranym 3:0 meczu z Chorwacją. Ponadto zremisowali z Francją (1:1) oraz dwukrotnie przegrali z Duńczykami (1:2, 0:2).

Francja – Austria, historia

Historia pojedynków obu zespołów jest bogata. Obie drużyny mierzyły się do tej pory już 24 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla francuskiego zespołu, który ma na koncie 12 wygranych. Austriacy do tej pory wygrali dziewięć razy, a trzy mecze zakończyły się podziałem punktów. Warto jednak dodać, że ostatnia wygrana Austrii miała miejsce w 1970 roku, a od tamtej pory obie drużyny spotykały się na murawie dziewięć razy.

Francja – Austria, kursy bukmacherskie

Choć reprezentacja Francji do tej pory spisywała się w Lidze Narodów bardzo słabo, bukmacherzy stawiają ją w roli zdecydowanego faworyta przed czwartkowym meczem z Austrią. Jasno wskazują na to oferowane przez nich kursy. Przy tym meczy warto rozważyć skorzystanie z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł, który oferuje STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Francja – Austria, przewidywane składy

Francja: Maignan – Pavard, Kounde, Varane, Mendy – Guendouzi, Tchouameni, Camavinga – Griezmann – Mbappe, Giroud

Austria: Lindner – Lainer, Trauner, Lienhart, Alaba – Sabitzer, Schlager, Siewald – Baumgartner – Arnautovic, Gregoritsch

Francja – Austria, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Ligi Narodów pomiędzy Francją i Austrią rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2.

