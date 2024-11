Chojniczanka Chojnice – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

Chojniczanka Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 09:39 .

Chojniczanka – Zagłębie, typy i przewidywania

Chojniczanka Chojnice zagra przed własną publicznością z Zagłębiem Sosnowiec w 16. kolejce Betclic 2. Ligi. Drużyna prowadzona przez Marka Saganowskiego znalazła się w trudnej sytuacji po serii trzech kolejnych porażek ligowych, co znacznie oddaliło ich od czołówki tabeli. Czy uda im się przerwać ten niekorzystny trend?

Tymczasem ekipa z Chojnic w tym tygodniu odpadła z Pucharu Polski. Przegrała u siebie z Jagiellonią Białystok (0:3). Chojniczanka dobrze spisuje się w na własnym terenie w lidze. Odniosła sześć zwycięstw, raz zremisowała i uległa tylko KKS-owi Kalisz (0:1). Moim zdaniem gospodarze niedzielnego starcia będą kontynuować dobrą serię. Mój typ: wygrana Chojniczanki Chojnice.

Betclic 2.55 Wygrana Chojnicznaki Chojnice Zagraj teraz!

Chojniczanka – Zagłębie, ostatnie wyniki

W ubiegłą niedzielę Chojniczanka Chojnice odniosła cenne zwycięstwo nad Polonią Bytom (1:0), dzięki bramce Beniamina Czajki. Wcześniej drużyna prowadzona przez trenera Nowaka zmierzyła się z Wieczystą Kraków, przegrywając minimalnie (0:1), ale zdołała wcześniej wysoko pokonać Wisłę Puławy (4:0).

Reklama

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z kolei Zagłębie Sosnowiec w poprzedniej kolejce doznało dotkliwej porażki z Wieczystą Kraków, przegrywając (1:4). Podopieczni Marka Saganowskiego wcześniej musieli także uznać wyższość Wisły Puławy (0:1) oraz Pogoni Grodzisk Mazowiecki (2:6) co pogłębiło ich serię niepowodzeń.

Chojniczanka – Zagłębie, historia

Ostatnie pięć spotkań między tymi zespołami przyniosło trzy remisy, natomiast dwukrotnie górą było Zagłębie Sosnowiec. Po raz ostatni drużyny zmierzyły się w sezonie 2022/23 na poziomie 1. Ligi. W Sosnowcu padł remis 1:1, a rewanż w Chojnicach zakończył się bezbramkowym podziałem punktów.

Chojniczanka – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Spotkanie według kursów bukmacherskich zapowiada się na wyrównane widowisko. Kurs na zwycięstwo Chojniczanki u bukmachera Betclic wynosi 2.55. Jeśli twierdzisz, że wygra Zagłębie Sosnowiec, to taki typ wyceniono na około 2.60. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Chojniczanka Remis Zagłębie Sosnowiec 2.55 3.25 2.60 2.55 3.25 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 09:39 .

Chojniczanka – Zagłębie, sonda

Kto wygra mecz? Chojniczanka Chojnice 0% Remis 0% Zagłębie Sosnowiec 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Chojniczanka Chojnice

Remis

Zagłębie Sosnowiec

Chojniczanka – Zagłębie, transmisja meczu

Spotkanie Chojniczanki Chojnice z Zagłębiem Sosnowiec zostanie rozegrane w niedzielę, 3 listopada, o godzinie 19:35. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP 3, jak i na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Transmisję z tego meczu będzie można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.