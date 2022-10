Chelsea – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

PressFous Na zdjęciu: Casemiro

Chelsea – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź. Zdecydowanie największy hit 13. kolejki Premier League. Chelsea oraz Manchester United problemy z początku sezonu mają już za sobą. Obie ekipy w ostatnim czasie prezentują doskonałą formę, dlatego zapowiada się niezwykle interesujące widowisko bez zdecydowanego faworyta. Początek starcia o godzinie 18:30.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Manchester United 2.15 3.60 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 13:12 .

Chelsea – Manchester United, typy i przewidywania

Chelsea jest niepokonana pod wodzą Grahama Pottera, ale w środę The Blues zawiedli w rywalizacji z Brentford jedynie bezbramkowo remisując. Mecz z Manchesterem United, który jest niepokonany od pięciu spotkań i derbowej porażki z City 3:6, będzie pierwszym poważnym sprawdzianem dla The Blues Pottera. Ostatnie cztery bezpośrednie rywalizacje tych zespołów kończyły się remisami. Obie drużyny znajdują się w wybornej dyspozycji, co potwierdzają w ostatnich tygodniach. Szykuję się zatem zacięta rywalizacja bez zdecydowanego faworyta. Jest spore prawdopodobieństwo, że sobotni mecz zakończy się tak samo jak oba z poprzedniej kampanii, czyli remisem. Nasz typ: Remis.

Chelsea – Manchester United, sytuacja kadrowa

Fofana, Kante i James to trzech kontuzjowanych zawodników The Blues, którzy nie wystąpią w sobotę. Występ Gallaghera stoi pod znakiem zapytania z powodu choroby, dlatego w pierwszym składzie prawdopodobnie wystąpi Mateo Kovacić. W drużynie gości z powodu kontuzji nie wystąpią Martial, Van de Beek oraz Wan-Bissaka. Po kontuzji wrócił już Eriksen, który w meczu z Tottenhamem pojawił się na placu gry z ławki rezerwowych. Jednak świetny mecz rozegrał Bruno Fernandes i to Portugalczyk jest spodziewany w wyjściowym składzie. Cristiano Ronaldo najpewniej ponownie będzie tylko rezerwowym.

Chelsea – Manchester United, ostatnie wyniki

Chelsea jest niepokonana pod wodzą Pottera, jednak The Blues w minioną środę tylko zremisowali z Brentford. Wcześniej zaliczyli pięć zwycięstw z rzędu, w tym dwa z Milanem w Lidze Mistrzów. Obecnie zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli z jednym punktem przewagi nad czwartym Manchesterem United.

United od czasu zawstydzającej porażki z City 3:6 nie przegrali w pięciu kolejnych spotkaniach, wygrywając aż cztery z nich: dwukrotnie z Omonią Nikozja, Evertonem oraz Tottenham. Jedyny remis zaliczyli w starciu z Newcastle.

Chelsea – Manchester United, historia

Ostatnie cztery rywalizacje tych drużyn zakończyły się remisami. Wcześniej bezpośrednie starcie padło łupem Chelsea. The Blues w półfinale Pucharu Anglii 19 lipca 2020 roku wygrali 3:1. Czerwone Diabły na zwycięstwo czekają od lutego 2020 roku.

Chelsea – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Chelsea. Kursy na zwycięstwo The Blues wynoszą około 2,10. Sporo wyższe typy zostały ustalone na wygraną Manchesteru United i oscylują wokół 3,40. Zdaniem polskich bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest remis.

Chelsea Remis Manchester United 2.13 3.40 3.30 2.15 3.60 3.40 2.15 3.60 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 13:12 .

Chelsea – Manchester United, przewidywane składy

Chelsea: Kepa, Chalobah, Silva, Koulibaly, Loftus-Cheek, Kovacić, Jorginho, Cucurella, Mount, Sterling, Aubameyang

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford

Chelsea – Manchester United, transmisja meczu

Największy hit Premier League trzynastej serii gier nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć jedynie online za pośrednictwem platformy Viaplay po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.