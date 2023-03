Chelsea – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2023)

Chelsea - Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami spotkanie 29. kolejki angielskiej ekstraklasy, w którym zmierzą się ze sobą The Blues oraz The Villans. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Stamford Bridge w najbliższą sobotę 1 kwietnia o godzinie 18:30.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Stamford Bridge Premier League Chelsea Aston Villa 1.70 3.90 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2023 19:33 .

Chelsea – Aston Villa, typy i przewidywania

Chelsea po zimowych zakupach na początku nie spełniała oczekiwań i przez kilka tygodni nie mogła zanotować wygranej. The Blues wreszcie zaczynają wyglądać jak drużyna z prawdziwego zdarzenia i notują coraz lepsze wyniki. W 29. kolejce Premier League naprzeciwko podopiecznych Grahama Pottera stanie Aston Villa. Czy zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego sprawi niespodziankę? Niebiescy muszą sięgnąć po trzy punkty, jeśli marzą o europejskich pucharach w następnym sezonie.

The Villans przegrali 3 z ostatnich 5 meczów przeciwko The Blues. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea.

Chelsea – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Graham Potter na pewno nie będzie mógł liczyć na poważnie kontuzjowanych Thiago Silvę oraz Armando Broję. Ponadto, niepewna jest sytuacja Kaia Havertza, Cesara Azpilicuety, Masona Mounta, Raheema Sterlinga, Pierre’a Emericka Aubameyanga, Wesleya Fofany i Reece’a Jamesa, choć jest duża szansa, że część z wymienionych piłkarzy do czasu sobotniego spotkania upora się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Unai Emery nie skorzysta z Matty’ego Casha, Philippe Coutinho oraz Jeda Steera, a nie wiadomo, czy zagrają tacy zawodnicy jak Boubacar Kamara czy Leander Dendoncker.

Chelsea – Aston Villa, ostatnie wyniki

The Blues powoli wracają na właściwe tory – Chelsea wygrała trzy z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Grahama Pottera w 28. kolejce Premier League zremisowali 2:2 z Evertonem. Aston Villa pod wodzą Unaia Emery’ego nie zawodzi – The Villans w tym samym czasie mają identyczny bilans (trzy zwycięstwa, remis oraz porażka).

Chelsea – Aston Villa, historia

Chelsea wyraźnie nie leży Aston Villi – The Blues wygrali trzy z poprzednich pięciu spotkań przeciwko The Villans. Drużyna z Birmingham triumfowała raz i padł jeden remis w regulaminowym czasie gry meczu 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej 2021/2022, który zakończył się zwycięstwem Chelsea po konkursie rzutów karnych.

Chelsea – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Za zdecydowanego faworyta sobotniego meczu uważa się gospodarzy. Kurs na wygraną Chelsea wynosi mniej więcej 1.65, a typ na zwycięstwo Aston Villi to około 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Aston Villa, przewidywane składy

Chelsea: Kepa; Badiashile, Koulibaly, Cucurella; James, Fernandez, Kovacić, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; McGinn, Luiz; Bailey, Buendia, Ramsey; Watkins

Chelsea – Aston Villa, kto wygra?

Chelsea – Aston Villa, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Stamford Bridge w sobotę 1 kwietnia o godzinie 18:30.

