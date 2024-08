Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (04.08.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: przewidywania

Jednym z niedzielnych starć 3. kolejki Betclic 1. ligi będzie rywalizacja Bruk-Bet Termalicki Nieciecza z Odrą Opole. Przed tą potyczką trudno wskazać zespół i przebieg meczu, który może się na stadionie w Niecieczy wydarzyć. Faworytem – czysto na papierze – są oczywiście gospodarze, ale wydaje się, że i goście potrafią zagrać na wysokim poziomie i pokazać jakość. Dlatego też, patrząc na dość niski kurs na zwycięstwo Bruk-Betu, najrozsądniej chyba postawić na BTTS. Taki też jest mój typ: Obie drużyny strzelą gola – TAK.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: ostatnie mecze

Drużyna Marcina Brosza jak do tej pory może pochwalić się 100 procentową skutecznością. Termalica po dwóch kolejkach ma bowiem komplet punktów po wygranych nad Wartą Poznań oraz Chrobrym Głogów. Co z pewnością imponuje to bilans aż siedmiu zdobytych goli i zero straconych. Z drugiej strony Odra Opole również nie ma na co narzekać, dzięki zwycięstwu w ubiegłym tygodniu nad Pogonią Siedlce mają na koncie pierwsze trzy punkty. Na inaugurację przegrali z Ruchem Chorzów na własnym terenie 0:2.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: historia

Obie te drużyny w ostatnich latach mierzyły się ze sobą dość regularnie, bowiem Odra Opole od lat występuje w Betclic 1. lidze, a Termalica co jakiś czas tylko na sezon lub nieco dłuższy okres wskakuje do elity. W poprzedniej kampanii dwukrotnie w rywalizacji tych ekip lepsza okazywała się Odra Opole. Najpierw wygrali oni 2:1, a w rewanżu w Niecieczy 1:0. Z kolei sezon wcześniej to dwie wygrane zespołu z Niecieczy.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: kto wygra?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferty przygotowanej przez czołowego bukmachera w Polsce, czyli Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Według analityków faworytem tej rywalizacji – i to zdecydowanym – jest ekipa Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Kurs na ich zwycięstwo to 1.91, z kolei na Odrę Opole zagramy po kursie 3.85. Remis to zaś stawka 3.50.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole: transmisja

Mecz ten będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Spotkanie dostępne do obejrzenia będzie także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

