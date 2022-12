Bournemouth – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (31.12.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Bournemouth

Bournemouth – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź. Po zakończonych mistrzostwach świata i wznowieniu rozgrywek Bournemouth notuje serię dwóch przegranych z rzędu. Również Crystal Palace nie poradziło sobie w pierwszym meczu po przerwie przegrywając z Fulham. Czy któryś z zespołów zdoła przełamać się w sobotnim pojedynku? Początek meczu o godzinie 16:00.

Vitality Stadium Premier League Bournemouth Crystal Palace 2.90 3.30 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 grudnia 2022 10:33 .

Bournemouth – Crystal Palace, typy i przewidywania

Trudno jest wskazać faworyta tego pojedynku. Nawet kursy bukmacherów na wygraną jednej z drużyn są bardzo wysokie i zarazem niemalże identyczne. Obie ekipy zaliczyły słaby start po wznowieniu rozgrywek i ewidentnie szukają jeszcze optymalnej formy po sześciotygodniowej przerwie w rozgrywkach. Zarówno Bournemotuh, jak i Crystal Palace są jeszcze bez zdobyczy bramkowej po powrocie do klubowych zmagań, a i w ostanich trzech bezpośrednich rywalizacjach obu drużyn byliśmy świadkami zaledwie trzech trafień. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Betfan 1,71 Bramki poniżej 2,5 – TAK Odwiedź Betfan

Bournemouth – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Gary O’Neil ma nadzieję, że Marcus Tavernier będzie do jego dyspozycji podczas starcia z Crystal Palace, ale do przyszłego roku jest bez Davida Brooksa, Neto, Juniora Stanislasa i Ryana Fredericksa. Wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec Bournemouth zdecyduje się na ustawienie 4-4-2. Z kolei James Tomkins i Tyrick Mitchell zostali zawieszeni po otrzymaniu czerwonych kartek w przegranym meczu Crystal Palace z Fulham w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Bournemouth – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Bournemouth przed przerwą na mundial wygrało dwa mecze z rzędu z Evertonem. Najpierw pokonali The Toffees w Carabao Cup, a następnie w Premier League. Jednak po wznowieniu rozgrywek Bournemouth przegrało z Newcastle United odpadając z Pucharu Ligi Angielskiej, a następnie nie poradziło sobie w meczu ligowym przeciwko Chelsea.

Crystal Palace to jedenasty zespół tego sezonu Premier League. W Boxing Day piłkarze prowadzeni przez Vieirę przegrali z Fulham 0:3. Wcześniej w czasie mundialowej przerwy Crystal Palace rozegrało cztery sparingi, ale wygrało tylko jeden z Valladolid. Ekipa z Londynu przegrała natomiast z Napoli, a także zremisowała pojedynki z Trabzonsporem i Botafogo.

Bournemouth – Crystal Palace, historia

Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się we wrześniu 2020 roku w 1/32 Pucharu Ligi Angielskiej. 120 minut gry zakończyło się bezbramkowym remisem, a w rzutach karnych lepsze okazało się Bournemouth. Wcześniej trzy pojedynki zakończyły się wygranymi Crystal Palace, a gospodarze sobotniego starcia ostatni raz sięgnęli po komplet punktów w bezpośredniej rywalizacji w październiku 2018 roku.

Bournemouth – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nie ma zdecydowanego faworyta sobotniego pojedynku. Kursy na wygraną Bournemouth wynoszą około 2,80, natomiast, typy na wygraną gości sobą bardzo podobne i oscylują wokół 2,60.

Bournemouth – Crystal Palace, przewidywane składy

Bournemouth: Travers, Stacey, Senesi, Kelly, Zemura, Christie, Cook, Lerma, Billing, Solanke, Moore.

Crystal Palace: Guaita, Clyne, Andersen, Guehi, Schlupp, Olise, Doucoure, Eze, Ayew, Edouard, Zaha

Bournemouth – Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz 18. kolejki Premier League pomiędzy Bournemouth i Crystal Palace nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy wykupić abonament. Początek meczu o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.