ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Borussia Dortmund Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 19:41 .

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, typy i przewidywania

W 12. kolejce Bundesligi dojdzie do prawdziwego hitu, czyli spotkania Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Słynny “Der Klassiker” przyciąga uwagę milionów kibiców i nie inaczej będzie tym razem. Fani mogą się spodziewać widowiska, które według mnie będzie obfitowało w wiele bramek.

Mój proponowany typ na to spotkanie to zwycięstwo Bayernu Monachium

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund ma za sobą całkiem udany okres zakończony czterema zwycięstwami oraz tylko jedną niespodziewaną porażką.

Borussia Dortmund – 5 ostatnich meczów:

Dinamo Zagrzeb 0 – 3 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 4 – 0 SC Freiburg

FSV Mainz 05 3 – 1 Borussia Dortmund

Sturm Graz 0 – 3 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 2 – 1 RB Lipsk

Z kolei Bayern Monachium ma za sobą pięć wygranych, w tym jedną w trudnym spotkaniu z PSG.

Bayern Monachium – 5 ostatnich meczów:

Bayern Monachium 1 – 0 PSG

Bayern Monachium 3 – 0 FC Augsburg

St. Pauli 0 – 3 Bayern Monachium

Bayern Monachium 1 – 0 Benfica

Bayern Monachium 2 – 1 FC Union Berlin

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, historia

W ostatnich pięciu meczach pomiędzy Borussią Dortmund a Bayernem Monachium, Borussia wygrała 1 raz, Bayern wygrał 3 razy, a jeden mecz zakończył się remisem.

Bayern Monachium 0 – 2 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 0 – 4 Bayern Monachium

Bayern Monachium 4 – 2 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 2 – 2 Bayern Monachium

Bayern Monachium 3 – 1 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Borussii Dotmund wynosi około 4.45, a współczynnik na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 1.66. Kurs na remis jest szacowany w granicach 4.30. Pamiętaj, że nasz kod promocyjny GOAL w Betfan gwarantuje maksymalny bonus 200% od wpłaty do 400 zł. Łącznie masz więc aż 600 zł na grę: depozyt 200 zł + bonus od wpłaty 400 zł!

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, przewidywane składy

Borussia Dortmund Nuri Sahin Bayern Monachium Vincent Kompany Borussia Dortmund Nuri Sahin 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 2 Yan Couto 7 Giovanni Reyna 16 Julien Duranville 21 Donyell Malen 25 Niklas Süle 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 39 Filippo Mané 42 Almugera Kabar 10 Leroy Sane 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 18 Daniel Peretz 23 Sacha Boey 25 Thomas Müller 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 48 Adam Aznou

Kto wygra mecz Borussia – Bayern? Borussia

Bayern

Padnie remis Borussia 50%

Bayern 0%

Padnie remis 50% 2+ Votes

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, transmisja meczu

Pojedynek Borussii Dortmund z Bayernem Monachium rozpocznie się w sobotę (30 listopada) o godzinie 18:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w Viaplay. Pamiętaj także, że Bundesligę możesz oglądać za darmo u bukmacherów.

