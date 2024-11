Bayer Leverkusen – RB Salzburg: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2024)

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen Red Bull Salzburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2024 21:55 .

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: przewidywania

Z pewnością będzie to ciekawy mecz 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Bayer Leverkusen na własnym terenie podejmie zespół RB Salzburg i jest w tym meczu zdecydowanym faworytem. Trudno postawić tego dnia na innych wynik niż pewne zwycięstwo gospodarzy, którzy pomimo tego, że w tym sezonie są w nieco gorszej formie, niż w poprzedniej kampanii, to nadal imponują grą i polotem w ofensywie. Goście będą mieli spore problemy, choć kibice w Polsce z pewnością zwrócą uwagę na Kamila Piątkowskiego, który zagra w tym starciu. Niemniej mój typ na to spotkanie: Powyżej 3,5 gola w meczu.

Jakub Superbet 1.90 Powyżej 3‚5 gola w meczu Zagraj!

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: ostatnie wyniki

W ostatnim czasie w lepszej formie jest zespół gospodarzy. Bayer Leverkusen w pięciu ostatnich meczach zdobył w sumie osiem punktów i tylko raz przegrał, było to starcie z Liverpoolem na Anfiled aż 0:4. Poza tym w ostatniej kolejce Bundesligi rozbili oni Heidenheim aż 5:2. W fazie ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA do tej pory mają na koncie siedem punków.

Jeśli chodzi o zespół RB Salzburg to oni w analogicznym czasie zainkasowali siedem oczek. Jednak ich dwa ostatnie mecze to dwie porażki, w ostatniej kolejce z LASK Linz, a wcześniej z BW Linz. W sumie w fazie ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA do tej pory mają na koncie tylko trzy punkty, a to przez zwycięstwo z Feyenoordem.

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: historia

Do tej pory zespoły te nie miały okazji grać ze sobą w meczu o punkty. Mierzyły się ze sobą jednak w meczu towarzyskim i to dwa razy. W 2015 roku było 1:1, zaś w 2011 lepsi byli graczy Bayeru, którzy wygrali 4:0.

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso Red Bull Salzburg Pepijn Lijnders Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Red Bull Salzburg Pepijn Lijnders Rezerwowi 8 Robert Andrich 9 Artem Stepanov 13 Arthur 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 36 Niklas Lomb 40 Francis Onyeka 4 Hendry Blank 10 Bobby Clark 21 Petar Ratkov 25 Oliver Lukic 28 Adam Daghim 29 Daouda Guindo 36 John Mellberg 92 Salko Hamzic

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: kto wygra?

Kto wygra mecz? Bayer Leverkusen

Remis

RB Salzburg Bayer Leverkusen 100%

Remis 0%

RB Salzburg 0% 1+ Votes

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Bayer Leverkusen – RB Salzburg: transmisja

Spotkanie Bayeru Leverkusen z RB Salzburg będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 6 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Początek rywalizacji już w najbliższy wtorek, 26 listopada o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.