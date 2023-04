PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Gavi

FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Przewaga Barcelony nad Realem Madryt po ostatniej kolejce zmniejszyła się do jedenastu punktów, a Atletico Madryt traci do lidera ze stolicy Katalonii trzynaście oczek. Sytuacja Blaugrany wciąż jednak wydaje się bardzo komfortowa, choć w przypadku porażki Barcy w tej serii gier walka o mistrzostwo Hiszpanii może nabrać rumieńców i dodatkowych emocji.

Zespół Xaviego Hernandeza w niedzielę bowiem zagra właśnie z ekipą prowadzoną przez Diego Simeone. Atletico Madryt jest ostatnio w bardzo dobrej formie, depcze po piętach Realowi Madryt (dwa punkty straty) i śmiało może myśleć o pokonaniu Barcelony.

Barca nie jest w najlepszej dyspozycji, natomiast Rojiblancos wręcz przeciwnie – imponują formą. Nasz typ: zwycięstwo Atletico Madryt.

FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Przetrzebiona kontuzjami Barcelona w ostatnim czasie złapała sporą zadyszkę – Blaugrana od trzech spotkań nie potrafi nawet zdobyć gola. Podopieczni Xaviego Hernandeza bezbramkowo zremisowali z Getafe (0:0) oraz Gironą (0:0) na boiskach La Ligi, a w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla nie mieli szans z Realem Madryt (0:4).

Atletico Madryt z kolei jest w fenomenalnej dyspozycji – zanotowało sześć zwycięstw z rzędu w rozgrywkach ligowych. Los Colchoneros pokonali Almerię 2:1 w poprzedniej kolejce, a wcześniej poradzili sobie również z Rayo Vallecano (2:1). Drużyna Diego Simeone w międzyczasie poleciała do Turcji na mecz towarzyski z Besiktasem Stambuł (0:2), z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.

FC Barcelona – Atletico Madryt, historia

Starcia pomiędzy Barcą a Atleti z reguły są bardzo wyrównane – patrząc na pięć poprzednich takich meczów obie ekipy triumfowały po dwa razy i padł jeden remis. W dwóch ostatnich spotkaniach Barcelona była lepsza od Atletico Madryt. Duma Katalonii w 16. kolejce aktualnego sezonu La Ligi po bramce Ousmane’a Dembele wygrała 1:0 z Rojiblancos na Estadio Metropolitano.

FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, Barcelona jest faworytem meczu na Camp Nou. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 2.00, remis jest wyceniany na około 3.50, a kurs na zwycięstwo gości to mniej więcej 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy

Do treningów z całym zespołem wrócili już Pedri, Ousmane Dembele oraz Frenkie de Jong, choć ciężko powiedzieć, czy gwiazdy Barcy wybiegną od pierwszej minuty w niedzielnym meczu. Niezdolni do gry w ekipie Xaviego Hernandeza są Andreas Christensen oraz Sergi Roberto.

Jeśli chodzi o drużynę gości, to Diego Simeone nie może liczyć na zawieszonych z powodu nadmiaru żółtych kartek – Marcosa Llorente i Geoffreya Kondogbię, a także zmagających się z urazami Reinildo Mandavę oraz Memphisa Depaya, który tym samym nie wróci na Camp Nou.

Barcelona – absencje:

Atletico – absencje:

FC Barcelona – Atletico Madryt, kto wygra?

FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Camp Nou w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 16:15.

