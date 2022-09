fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Nie ma w tym sezonie mocnych na Real Madryt. Królewscy mają na koncie komplet zwycięstw i nie widać na horyzoncie drużyny, która miałby ich powstrzymać. Atletico gra jak na razie w kratkę i nie jesteśmy pewni, jaką wersję Rojiblancos zobaczymy w niedzielę.

Atletico Madryt – Real Madryt, typy i przewidywania

W poprzednim sezonie ogromną bolączką Atletico Madryt były bramki tracone w ogromnych ilościach. Obecnie drużyna pod tym względem wygląda dużo lepiej, ale daleko jej jeszcze do formy sprzed kilku sezonów. Spore wrażenie robi potencjał ofensywny Rojiblancos, którzy mają wielu jakościowych zawodników ofensywnych. Nie jesteśmy pewni, jak gospodarze zaprezentują się w derbach, za to wiemy, że około 60 minuty na boisku powinien zameldować się Antoine Griezmann. Francuz jest niejako niewolnikiem własnego kontraktu i dopóki Atleti nie dojdą do porozumienia z FC Barceloną, napastnik nie będzie występował w wyjściowym składzie.

Topowe kluby europejskie mogłyby w tym sezonie brać przykład z Realu Madryt. Nawet jak Królewskim nie idzie, to i tak udaje im się dopisywać do swojego konta kolejne zwycięstwa. Królewscy nawet bez Karima Benzemy są zabójczo groźni, a przekonało się o tym w tym sezonie już wiele drużyn. Ostatnio ich ofiarą padł RB Lipsk, który na Estadio Santiago Bernabeu w 1. połowie dominował, ale skończył z bagażem dwóch bramek straconych. Ostatnio w derbach regularnie wygrywali Los Blancos i przeczuwamy, że nie inaczej będzie i tym razem. Nasz typ: Wygrana Realu Madryt.

Atletico Madryt – Real Madryt, ostatnie wyniki

Atletico w ostatnich meczach ligowych wyglądało całkiem nieźle, ale nie przełożyło się to na ich występ w Lidze Mistrzów przeciwko Bayerowi Leverkusen. Rojiblancos przegrali wówczas 0:2 i była to ich pierwsza od czasu meczu z Villarrealem porażka. Poza tym zanotowali pewne zwycięstwo z Celtą Vigo, a także wygraną 2:1 z FC Porto.

Real Madryt w tym sezonie wygrał wszystkie mecze, choć w wielu przypadkach wynik był lepszy od gry. W kluczowych momentach podopieczni Carlo Ancelottiego wytrzymywali napór rywali i skutecznie ich dobijali. Było tak z Lipskie, było tak również z RCD Mallorca i Celtikiem Glasgow.

Atletico Madryt – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W barwach Atletico w najbliższym spotkaniu na pewno nie zobaczymy Jose Marii Gimeneza, Sergio Reguillona i Stefana Savicia. Niepewny jest stan zdrowia Lemara i Jana Oblaka, którzy narzekali ostatnio na drobne urazy.

Istotnym brakiem po stronie gości będzie absencja Karima Benzemy. Francuz doznał kontuzji w meczu z Celtikiem, a po za nim zabraknie także leczącego kontuzję Lucasa Vazqueza.

Atletico Madryt – Real Madryt, historia

W ubiegłym sezonie Atletico wygrało z Realem Madryt, choć było to spotkanie już bez znaczenia dla Królewskich, którzy mieli zagwarantowane mistrzostwo Hiszpanii. Na Estadio Santiago Bernabeu Real wygrał wyraźnie 2:0. Ogółem z pięciu poprzednich meczów tylko raz piłkarze Diego Simeone byli górą. Pozostałe trzy pojedynki wygrali Los Blancos, a raz padł remis 1:1.

Atletico Madryt – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Niewielki, ale jednak faworytem bukmacherów w derbach Madrytu jest Real. Kursy na zwycięstwo Królewskich wynoszą ok. 2.45, podczas gdy typ na zwycięstwo Atletico to 3.16. Najwyżej wyceniany jest przed meczem remis, na mniej więcej 3.50. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Atletico Madryt – Real Madryt, przewidywane składy

Atletico: Grbic – Mandava, Witsel, Hermoso – Koke, De Paul, Molina, Lemar, Saul – Morata, Joao Felix

Real: Courtois – Carvajal, Ruediger, Alaba, Mendy – Modric, Tchouameni, Kroos – Valverde, Vinicius Jr., Rodrygo

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja

Spotkanie Atletico Madryt z Realem Madryt transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+4K Ultra. Oprócz tego spotkanie będzie dostępne w Internecie na stronach bukmacherów Betclic, Fortuna i STS.

