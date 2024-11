Athletic Bilbao – Elfsborg: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Hiszpanie są zdecydowanym faworytem w starciu ze Szwedami. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższy czwartek, 28 listopada o godzinie 18:45.

Athletic Bilbao – Elfsborg, typy i przewidywania

Athletic Bilbao podejmie na własnym stadionie Elfsborg w meczu 5. kolejki Ligi Europy. Przed tą serię gier sytuacja w tabeli prezentuje się następująco – Hiszpanie zajmują wysokie 6. miejsce, natomiast Szwedzi plasują się na odległej 24. lokacie. Zatem zdecydowanie większe szanse na triumf w tym pojedynku daje się gospodarzem. Czy podopiecznie Ernesto Valverde wywiążą się z roli faworyta? O tym przekonamy się już za kilkanaście godzin. Początek rywalizacji na Estadio San Mames w najbliższy czwartek, 28 listopada o godzinie 18:45.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grał Athletic Bilbao, oba zespoły zdobyły bramkę. Uważam, że tego wieczoru możemy być świadkami podobnego scenariusza. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Athletic Bilbao – Elfsborg, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o absencjach w zespole gospodarzy, natomiast goście będą musieli radzić sobie bez Pera Fricka.

Athletic Bilbao – Elfsborg, ostatnie wyniki

Ekipa z Kraju Basków jest w niezłej dyspozycji, pokonując ostatnio Real Sociedad 1:0 w meczu derbowym. Wcześniej Athletic Bilbao zremisował 1:1 z Realem Valladolid, notując więc 4 punkty w poprzednich dwóch kolejkach La Ligi. Ten sezon szwedzkiej ekstraklasy dobiegł już końca, a Elfsborg uplasował się na 7. pozycji w stawce. Analizując ostatnie pojedynki, ekipa Żółtych wygrała 3:0 z Djurgarden w spotkaniu towarzyskim, zaś w 30. kolejce Allsvenskan podzieliła się punktami z Varnamo (0:0).

Athletic Bilbao – Elfsborg, historia

Athletic Bilbao jeszcze nigdy nie zmierzył się z Elfsborgiem.

Athletic Bilbao – Elfsborg, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze, którzy są w czołówce tabeli. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 1.20, a typ na zwycięstwo Elfsborgu to mniej więcej 12.00. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 7.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Athletic Club Elfsborg 1.20 7.50 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2024 00:51 .

Athletic Bilbao – Elfsborg, przewidywane składy

Athletic Bilbao – Elfsborg, kto wygra?

Athletic Bilbao – Elfsborg, transmisja meczu

Spotkanie między Athletikiem Bilbao a Elfsborgiem w ramach 5. kolejki Ligi Europy będzie transmitowane tylko w internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na platformie streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższy czwartek, 28 listopada o godzinie 18:45.

