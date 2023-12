Atalanta – Milan: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Theo Hernandez

Atalanta – Milan, typy i przewidywania

W 15. kolejce Serie A dojdzie do spotkania Atalanty Bergamo z AC Milanem. Obie drużyny w ostatnim czasie nie prezentują się najlepiej, dlatego wytypowanie zwycięzcy nie jest najprostszym zadaniem. W takiej sytuacji warto skupić się na liczbie goli. Wydaje się, że będzie to mecz bez szaleńczych akcji ofensywnych, a co za tym idzie, nie padnie zbyt wiele bramek. Moim zdaniem kibice obejrzą maksymalnie dwa trafienia.

Atalanta – Milan, sytuacja kadrowa

Atalanta Zawodnik Powrót El Bilal Touré Uraz ścięgna Nieznany Jose Luis Palomino Uraz uda Powrót do treningów Gianluca Scamacca Uraz uda Początek stycznia 2024 Rafael Toloi Uraz mięśnia Niepewny Berat Djimsiti Uraz mięśnia Początek stycznia 2024

AC Milan Zawodnik Powrót Marco Sportiello Kontuzja łydki Niepewny Pierre Kalulu Uraz ścięgna Początek lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Połowa grudnia 2023 Marco Pellegrino Uraz pięty Połowa grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Połowa grudnia 2023 Malick Thiaw Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023

Atalanta – Milan, ostatnie wyniki

Atalanta w ostatnich czterech meczach nie odniosła zwycięstwa. Drużyna z Bergamo zanotowała remis 1:1 z Udinese, przegraną 1:2 z Napoli, remis 1:1 ze Sportingiem CP i porażkę 0:3 z Torino. Natomiast AC Milan na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczył remis 2:2 z Lecce, wygraną 1:0 z Fiorentiną, porażkę 1:3 z Borussią Dortmund i zwycięstwo 3:1 z Frosinone.

Atalanta – Milan, historia

W bezpośredniej rywalizacji znacznie lepiej wyglądają Rossoneri, którzy nie przegrali z Atalantą od pięciu meczów, notując cztery wygrane i jeden remis.

Atalanta – Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu są gospodarze; kurs na Atalantę wynosi około 2.50. Natomiast na AC Milan osclyluje w granicach 3.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać, wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Atalanta – Milan, przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm 9 Luis Fernando Muriel 20 Mitchel Bakker 21 Nadir Zortea 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 43 Giovanni Bonfanti 59 Alexey Miranchuk 77 Davide Zappacosta 4 Ismaël Bennacer 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 18 Luka Romero 32 Tommaso Pobega 33 Rade Krunic 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 73 Francesco Camarda 74 Álex Jiménez 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi

Atalanta – Milan, kto wygra?

Atalanta – Milan, transmisja meczu

Początek meczu Atalanta – Milan zaplanowano na sobotę (9 grudnia) o godzinie 18:00. Transmisję tego spotkania można śledzić na kanale Eleven Sports 2, a także w Internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

