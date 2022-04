PressFocus Na zdjęciu: Chuca

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Sosnowiec – Miedź? Zmagająca się z problemami w ostatnich tygodniach Miedź we wtorek będzie starała się zrobić kolejny krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy. Sprawdź sposób na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź, gdzie obejrzeć

Miedź Legnica niezmiennie zajmuje fotel lidera pierwszej ligi, ale jej przewaga nad trzecim zespołem Arki stopniała obecnie do ośmiu punktów. Powodem tego jest seria trzech kolejnych meczów bez wygranej, którą notuje drużyna Wojciecha Łobodzińskiego. W tym czasie Miedź na swoje konto zapisała tylko dwa punkty. O przełamanie powalczy we wtorek w Sosnowcu.

Goście z Dolnego Śląska nie mogą jednak liczyć na łatwą przeprawę, bowiem Zagłębie potrzebuje punktów w walce o pozostanie w lidze. Obecnie plasuje się na 14. miejscu w tabeli i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Niemniej jednak w roli faworyta na murawę wybiegnie drużyna Miedzi.

W pierwszym pojedynku tych zespołów w tym sezonie Miedź nie dała żadnych szans rywalom, pewnie wygrywając u siebie 4:0.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź, transmisja na żywo w TV

Meczu z udziałem lidera Fortuny 1. Ligi nie obejrzymy w telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:00 w Sosnowcu, będzie jednak dostępna za pośrednictwem internetu. Obejrzenie go umożliwia usługa Polsat Box Go, do której dostęp można teraz uzyskać za darmo. Poniżej znajdziesz warunki tej oferty.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź: transmisja na żywo za darmo

Wtorkowy mecz Zagłębia Sosnowiec z Miedzią Legnica obejrzymy za darmo w usłudze Polsat Box Go. Taką możliwość będą miały osoby, które skorzystają z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Ta bowiem umożliwia odebranie zupełnie za darmo 30-dniowego dostępu do pakietu sportowego w tej usłudze. Co trzeba zrobić? Poniżej przedstawiliśmy dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź, transmisja online

Wszystkie spotkania pierwszej ligi możemy oglądać online w usłudze Polsat Box Go. Dzięki niej nie przegapimy również meczu Zagłębia Sosnowiec z Miedzią Legnica. Powyżej znajdziesz sposób, z którego skorzystanie da możliwość korzystania z tej usługi przez 30 dni za darmo.

Zagłębie Sosnowiec – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną we wtorkowym meczu dają gościom z Legnicy, ale jednocześnie nie odbierają szans Zagłębiu. We wtorkowy wieczór możemy być świadkami dużych emocji.

Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica 3.40 3.30 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2022 14:11 .

