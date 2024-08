Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków: transmisja TV i stream online (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Marek Saganowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków: gdzie oglądać?

Zagłębie Sosnowiec w tym sezonie Betclic 2. ligi jak do tej pory radzi sobie bardzo dobrze i właściwie można powiedzieć, że zmierza w kierunku powrotu do 1. ligi, choć oczywiście do końca rozgrywek bardzo daleka droga. Jednak ekipa Marka Saganowskiego zajmuje 4. miejsce w tabeli i do tej pory jest niepokonana. Z kolei Hutnik po sześciu meczach ma dziewięć punków i puka do strefy barażowej.

Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków: transmisja TV

Spotkanie Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków zostało wybrane przez TVP do transmisji w telewizji i będzie pokazywane na antenie TVP Sport. Rozpoczynającą się o godzinie 18:15 rywalizację skomentują Maciej Piotrowski oraz Rafał Ulatowski,

Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków: stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej i poprzez usługę Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę.

Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków: kto wygra?

Kto wygra? Zagłębie Sosnowiec 0% Remis 0% Hutnik Kraków 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zagłębie Sosnowiec

Remis

Hutnik Kraków

Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Faworytem tego spotkania jest zespół Zagłębia Sosnowiec i widać to też po kursach, które wskazują na gospodarzy.

Zagłębie Sosnowiec Hutnik Kraków Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 21:18 .

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków? Mecz odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2024 roku o godzinie 18:15. Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków? Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej i poprzez usługę Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.