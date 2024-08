fot. Pressfocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie – GKS Katowice, gdzie oglądać?

GKS Katowice spośród trzech beniaminków radzi sobie w tym sezonie Ekstraklasy najlepiej. Ma na koncie osiem punktów, a w minionej ligowej kolejce zatriumfował w rywalizacji z mistrzem Polski. Teraz zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, który notuje bardzo przeciętny początek ligowych rozgrywek.

Sobotni mecz Zagłębie Lubin – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 17:30.

Zagłębie – GKS Katowice, transmisja TV

Sobotnie spotkanie Ekstraklasy między Zagłębiem Lubin a GKS-em Katowice będzie oczywiście transmitowane w telewizji na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Zagłębie – GKS Katowice, transmisja online

Transmisja tego meczu będzie dostępna także w usłudze Canal+ Online. Do uzyskania dostępu wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań PKO Ekstraklasy w pakiecie są również mecze Ligi Mistrzów.

Zagłębie – GKS Katowice, kto wygra?

Zagłębie – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Zagłębie Lubin za faworyta sobotniego meczu Ekstraklasy. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.14, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa GKS-u Katowice jest to 3.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.55. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Zagłębie Lubin GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 12:14 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie – GKS Katowice? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ Online Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – GKS Katowice? Mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę, 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

