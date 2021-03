Z meczu Zagłębie Lubin – Legia: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (21 marca) o godzinie 17:30. Spotkanie na stadionie Miedziowych odbędzie się w ramach 22. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Zagłębie Lubin – Legia. Hit w Lubinie

Podopieczni Martina Seveli podejdą do spotkania, chcąc zmazać plamę za nieudany występ przeciwko Górnikowi Zabrze. Zagłębie w tym starciu dominowało, miało sytuacje strzeleckie, ale raziło nieskutecznością. Ostatecznie Miedziowi przegrali z ekipą Marcina Brosza 0:2.

Tymczasem mistrzowie Polski mogą pochwalić się serią czterech kolejnych zwycięstw. W tym czasie Legia w pokonanym polu pozostawiła między innymi wrocławskiego Śląska, wygrywając 1:0. Ostatnio natomiast legioniści okazali się lepsi od Warty Poznań, zwyciężając 3:2.

Zagłębie Lubin – Legia, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie Miedziowych będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Zagłębie Lubin – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Skomentują je Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki.

Zagłębie Lubin – Legia: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Zagłębie Lubin – Legia: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

Zagłębie Lubin – Legia: kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gościom.

Zagłębie Lubin Legia Warszawa 3.90 3.62 2.11 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 21. marca 2021 12:10 .



