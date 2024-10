Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Wolverhampton – Manchester City, gdzie oglądać?

Manchester City liczy, że po weekendzie będzie liderem tabeli Premier League. Aby tak się stało, musi ograć w niedzielę Wolverhampton i liczyć, że Liverpool potknie się w rywalizacji z Chelsea. Obywatele mają za sobą dwie kolejne wygrane, w tym jedną w Lidze Mistrzów. Natrafiają na Wilki w dobrym momencie, bowiem znajdują się one w tragicznej dyspozycji. W siedmiu ligowych meczach nie zwyciężyli ani razu, a na koncie mają tylko punkt.

Mecz Wolverhampton – Manchester City rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:00. Sprawdź nasze typy.

Wolverhampton – Manchester City, transmisja TV

Spotkanie to nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Zmagania Wolverhampton z Manchesterem City można śledzić wyłącznie w internecie.

Wolverhampton – Manchester City, transmisja online

Mecz Wolverhampton – Manchester City będzie można śledzić wyłącznie w platformie streamingowej Viaplay, gdzie jest dostęp do wszystkich spotkań Premier League. To starcie skomentują Przemysław Pełka oraz Paweł Grabowski.

Wolverhampton – Manchester City, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Wolverhampton

Remisem

Wygraną Manchesteru City Wygraną Wolverhampton

Remisem

Wygraną Manchesteru City 0 Votes

Wolverhampton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Wolverhampton to nawet 9.25. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 5.40-6.10. Kod bonusowy do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Manchester City? Mecz odbędzie się w niedzielę 20 października 2024 roku o godzinie 15:00. Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Manchester City? Mecz będzie można oglądać w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.