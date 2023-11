PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock – Znicz, gdzie oglądać

Wisła Płock przed przerwą reprezentacyjną odnotowała całkiem niezły okres. W trzech ostatnich meczach Fortuna 1 Ligi zgarnęła siedem punktów na dziewięć możliwych. To z pewnością pozwoliło drużynie odzyskać nieco pewności siebie. Być może ta wzrośnie jeszcze po niedzielnym starciu. Bo choć Znicz Pruszków wygrał ostatnie spotkanie z Motorem Lublin (1:0), wcześniej triumfował dopiero we wrześniu. To z pewnością Nafciarze są faworytem nadchodzącego pojedynku.

Wisła Płock – Znicz, transmisja na żywo w TV

Mecz 16. kolejki Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Wisła Płock – Znicz, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Wisła Płock – Znicz, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze mają znacznie większe szanse na zgarnięcie trzech punktów.

Wisła Płock Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2023 06:34 .

