Wisła Płock – Warta: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (07.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Furman

Wisła Płock – Warta Poznań to pierwszy sobotni mecz w ramach 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Warta do zwycięstwa w tym starciu bardzo trudno wskazać. Sprawdź, gdzie potyczkę będzie można zobaczyć w telewizji i online.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Warta Poznań 2.85 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:46 .

Wisła Płock – Warta Poznań, gdzie oglądać

Wisła Płock i Warta Poznań to drużyny, którym nie grozi ani spadek, ani walka o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Obie ekipy w tabeli PKO Ekstraklasy dzieli różnica dziewięciu punktów.

Nafciarze do sobotniej batalii przystąpią, chcąc wrócić na zwycięski szlak po niespodziewanej porażce z Bruk-Betem Termaliką (0:1). Warta ma natomiast za sobą dwie porażki z rzędu kolejno z Lechią Gdańsk (0:2) i Piastem Gliwice (2:3).

Wisła Płock – Warta Poznań, transmisja TV

Starcie na stadionie im. Kazimierza Górskiego będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

Wisła Płock – Warta Poznań, transmisja za darmo

Wisła Płock – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Eksperci mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworytem potyczki na stadionie w Płocku. Wyraźnie sugerują to kursy bukmacherskie.