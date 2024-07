SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Llapi, gdzie oglądać mecz?

Wisła Kraków jako zdobywca Pucharu Polski uzyskała możliwość gry w eliminacjach do Ligi Europy. Swoją przygodę drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala rozpocznie od pierwszej rundy eliminacyjnej. Jej rywalem będzie kosowski zespół KF Llapi.

Choć Biała Gwiazda na co dzień występuje na zapleczu Ekstraklasy, do pucharowego dwumeczu przystępuje w roli faworyta. Wiślacy borykają się jednak z poważnymi problemami kadrowymi, co niewątpliwie może odegrać duże znaczenie w tej rywalizacji. Pierwsze spotkanie Wisły w europejskich pucharach będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online. Sprawdź typy na mecz Wisła – Llapi.

Wisła – Llapi, transmisja w TV

Mecz Wisła Kraków – KF Llapi rozegrany zostanie w czwartek (11 lipca) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Wisła – Llapi, transmisja online

Czwartkowe spotkanie będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie poprzez usługę Polsat Box Go, z której można korzystać również na urządzeniach mobilnych.

Wisła – Llapi: kto wygra?

Jak zakończy się 1. mecz? wygraną Wisły 100% remisem 0% wygraną Llapi 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Llapi

