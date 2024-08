West Ham United – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja w TV oraz stream online

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

West Ham – Manchester City: gdzie oglądać?

Obrońcy tytułu Premier League, czyli piłkarze Manchesteru City zmierzą się na wyjeździe z West Hamem United w ramach trzeciej serii gier. The Citizens mają za sobą udaną passę z londyńczykami, wygrywając w obu ostatnich sezonach, a ich poprzednie spotkanie w stolicy zakończyło się wygraną (3-1).

West Ham pod wodzą Julena Lopeteguiego odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w ubiegły weekend, pokonując Crystal Palace (2:0). West Ham nie wygrał żadnego z ostatnich 17 spotkań ligowych przeciwko Manchesterowi City. W świetnej dyspozycji znajduje się Erling Haalanda, który już zdobył cztery bramki w tym sezonie, w tym hat-tricka w meczu z Ipswich Town. Sprawdź kursy na mecz West Ham – Manchester City.

West Ham – Manchester City: transmisja w TV

Spotkanie będzie dostępne w telewizji. Potyczka West Hamu z Manchesterem City będzie do obejrzenia w Canal+ Sport. Mecz skomentuje duet Przemysław Pełka – Michał Zachodny.

West Ham – Manchester City: transmisja online

Mecz między West Hamem a Manchesterem City będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Spotkanie będzie też można śledzić w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok. W ofercie znajduje się też dostęp do meczów elitarnej Ligi Mistrzów.

West Ham – Manchester City: ankieta

West Ham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy bukmacherskie, sobotni mecz ma wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo West Hamu United oscyluje wokół 7.50, podczas gdy szanse na triumf Manchesteru City są oceniane na około 1.40. Remis w tym starciu wyceniany jest na kurs w granicach 5.50. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

West Ham Manchester City 8.00 6.00 1.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 07:39 .

Gdzie obejrzeć mecz West Ham United – Manchester City? Mecz będzie dostępny w Canal+ Sport, Canal+ Online oraz na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się mecz West Ham United – Manchester City? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (31 sierpnia). Pierwszy gwizdek o godzinie 18:30.

