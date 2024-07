Warta Poznań - Wisła Płock: transmisja w TV oraz stream online. To spotkanie spadkowicza z PKO Ekstraklasy, który ma ambicje szybkiego powrotu do piłkarskiej elity. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Damian Gąska

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warta – Wisła, gdzie oglądać?

W trzecim sobotnim spotkaniu w Betclic 1. Lidze, Warta Poznań zagra na własnym terenie z Wisłą Płock. Już pierwsza kolejka pokazała, że Zieloni po spadku muszą przystosować się do nowych realiów. Na starcie rozgrywek piłkarze Mariusza Misiury wysoko przegrali z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (0:3). W dużo lepszych humorach są zawodnicy z Płocka, którzy zremisowali z Kotwicą Kołobrzeg (1:1).

Warta – Wisła, transmisja w TV

Mecz Warty Poznań z Wisłą Płock w ramach 2. kolejki Betclic 1. Ligi będzie można oglądać na antenie TVP 3. Początek starcia w sobotę (27 lipca) o godzinie 19:35. Spotkanie skomentuje duet Hubert Bugaj i Tomasz Łapiński.

Warta – Wisła, transmisja online

Sobotnie starcie między Wartą Poznań a Wisłą Płock będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie między innymi w usłudze Betclic TV. Dostęp do niej uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL. Ponadto mecz obejrzysz na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:35.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Warta – Wisła, kto wygra?

Kto wygra mecz? Warta Poznań 0% Remis 100% Wisła Płock 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Warta Poznań

Remis

Wisła Płock

Warta – Wisła, kursy bukmacherskie

Jak wskazują bukmacherzy, faworytem sobotniej rywalizacji jest Wisła Płock. Jeżeli uważasz, że po wygraną sięgną goście, to taki kurs został wyceniony na około 2.28. Natomiast za zwycięstwo Warty Poznań można otrzymać 2.95. W przypadku, gdy uważasz, że mecz zakończy się remisem, to taki kurs wynosi 3.45. To spotkanie możesz obstawić u bukmachera Betclic.

Warta Poznań Wisła Płock 2.90 3.40 2.27 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2024 09:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Warta Poznań – Wisła Płock? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP 3. Transmisja tej rywalizacji będzie również dostępna w internecie na stronie TVPSPORT.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.