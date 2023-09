PressFocus Na zdjęciu: Alan Czerwiński

Warta – Lech, gdzie oglądać

Jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy są derby Poznania. Po raz drugi z rzędu odbędą się one przy Bułgarskiej, pomimo tego, że gospodarzem meczu są piłkarze Warty Poznań. Ich rywalom nie wiodło się przed przerwą reprezentacyjną najlepiej. Najpierw Kolejorz odpadł z eliminacji do Ligi Konferencji, a następnie w starciach ze Śląskiem i Górnikiem sięgnął po zaledwie punkt. Lech Poznań z pewnością ma coś do udowodnienia swoim fanom.

Warta – Lech, transmisja na żywo w TV

Derby Poznania obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3.

Warta – Lech, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 30 złotych miesięcznie przy płatności z góry za 6 miesięcy. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu pół roku można zatem zaoszczędzić aż 144 złote!

Warta – Lech, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Kolejorz.

Warta Poznań Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2023 07:32 .

