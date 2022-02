PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Villarreal CF – Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jednym z ciekawiej zapowiadających się z pojedynków 1/8 finału jest dwumecz pomiędzy zdobywcami Ligi Europy, a turyńskim Juventusem. Czeka nas też debiut w rozgrywkach Dusana Vlahovicia. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Estadio de la Ceramica Liga Mistrzów Villarreal Juventus FC 2.70 3.15 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2022 09:45 .

Villarreal CF – Juventus, gdzie oglądać

Ależ przebudził się Villarreal! Zespół Unaia Emery’ego notował fatalne wejście w sezon, ale przełom listopada i grudnia okazał się dla Żółtej Łodzi Podwodnej przełomowy. Nie bez powodu poprawa wyników zbiegła się w czasie z powrotem Gerarda Moreno. Gdy tylko jest zdrowy, snajper gwarantuje swej drużynie tak niezbędne bramki. Nie jest odosobniony w swojej misji – w ostatnim starciu ligowym hat-tricka ustrzelił też Arnaut Danjuma.

To może oznaczać poważne problemy dla Juventusu. Ewentualne odpadnięcie już w 1/8 finału Ligi Mistrzów byłoby katastrofą dla Starej Damy. Nie tylko wizerunkowo, ale i finansowo – pamiętajmy, że zimą turyńczycy wydali 81 milionów euro na Dusana Vlahovicia. We wtorek Serb zaliczy debiut w najbardziej elitarnych rozgrywkach i otrzymamy pierwsze odpowiedzi na pytanie nurtujące ekspertów. Czy nowy nabytek Juventusu jest w stanie nawiązać walkę z gigantami pokroju Kyliana Mbappe czy Erlinga Haalanda? Błysk w debiucie pomógłby zweryfikować pozytywnie te rozważania.

Villarreal CF – Juventus, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania tegorocznej Ligi Mistrzów ma Polsat. Wtorkowy hiszpańsko-włoski pojedynek obejrzymy na kanale Polsat Sport Premium 1.

Villarreal CF – Juventus, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby wtorkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 1 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Villarreal CF – Juventus, transmisja online

Spotkanie możesz obejrzeć też za pośrednictwem Polsat Box Go, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Powyżej wyjaśniliśmy, jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Villarreal CF – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów czeka nas wyrównane spotkanie. Delikatną przewagę ma Villarreal. Będzie grać na swoim stadionie, w dodatku Unai Emery świetnie czuje się w walce z europejskimi potentatami.

