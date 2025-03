PressFocus Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen: Gdzie oglądać?

W 26. kolejki niemieckiej Bundesligi zmagania zakończą się na MHPArena, gdzie ósmy w tabeli Stuttgart, podejmie broniącego tytułu mistrzowskiego, a aktualnie wicelidera Bayer Leverkusen.

Gospodarze mogą myśleć o ponownej kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Z rozgrywek tych niedawno odpadł zespół Xabiego Alonso, który ma coraz mniejsze szanse na dogonienie liderującego Bayernu Monachium.

VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen: Transmisja TV

Mecz ten będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 3. Początek rywalizacji w niedzielę 16 marca 2025 roku o godzinie 19:30. Komentatorami w tej stacji będą Bożydar Iwanow i Sebastian Chabiniak.

VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen: Stream online

Mecz Stuttgartu z Bayerem dostępny będzie do śledzenia także online, a to za sprawą platformy streamingowej Viaplay i strony internetowej elevensports.pl. Dodatkowo transmisja za darmo dostępna będzie na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Transmisja z meczu Stuttgart – Leverkusen dostępna będzie również na platformie STS TV.

VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen: Kto wygra?

VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen: Kursy bukmacherskie

Większe szanse na sukces w niedzielę zdaniem bukmacherów będzie miał Bayer Leverkusen, którego triumf wyceniono kursem 2.30. Współczynnik na wygraną Stuttgartu to 3.00. Ewentualny remis oznacza kurs 3.55.

VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3.00 3.55 2.31 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2025 18:32 .

Kiedy odbędzie się mecz VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen? Początek rywalizacji w niedzielę 16 marca 2025 roku o godzinie 19:30. Gdzie obejrzeć mecz VFB Stuttgart – Bayer Leverkusen? Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 3 oraz na platformie Viaplay.

