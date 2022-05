Udinese – Inter: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (01.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Udinese – Inter to przedostatni niedzielny mecz w ramach 35. kolejki Serie A. Drużyna z Dacia Arena przystąpi do potyczki, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Nerazzurri za wszelką cenę mają zamiar zrehabilitować się za porażkę sprzed kilku dni. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Udinese – Inter w TV i online.

Dacia Arena – Stadio Friuli Serie A Udinese Inter Mediolan 6.10 4.70 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2022 10:45 .

Udinese Calcio – Inter Mediolan, gdzie oglądać

Inter Mediolan przystąpi do sobotniej potyczki po kompromitującej porażce w środku tygodnia z Bologną (1:2). Jednocześnie mistrzowie Serie A zakończyli passę ośmiu spotkań bez porażki.

Udinese jest natomiast bez porażki od dwóch meczów. W tym czasie Zebry zaliczyły remis z bolończykami (2:2) i wygrana z Fiorentiną (4:0). Team z Dacia Arena podejdzie do niedzielnej potyczki z zamiarem wygrania siódmego spotkania w tej kampanii.

W pierwszym boju między obiema drużynami górą byli mediolańczycy (2:0). Ogólnie w ośmiu ostatnich bojach między Interem a Bologną sześć razy górą byli Nerazzurri, a dwa razy miał miejsce remis.

Udinese Calcio – Inter Mediolan, transmisja na żywo w TV

Bój na obiekcie w Udine będzie możliwy do zobaczenia całkowicie za darmo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na Eleven Sports 1. Mecz skomentują Julian Kowalski i Filip Kapica.

Udinese Calcio – Inter Mediolan, transmisja za darmo

Rywalizacja z udziałem Udinese i Interu będzie dostępna w internecie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to możliwe dzięki stronie internetowej STS. Aby spotkanie zostało odblokowane na stronie bukmachera z Katowic, trzeba spełnić konkretne warunki. Po pierwsze należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Napoli – Sassuolo zostanie odblokowana.

Udinese Calcio – Inter Mediolan, transmisja online

Potyczka na Dacia Arena będzie dostępna nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w serwisach streamingowych. Mecz Udinese – Inter można śledzić na Canal+ online, Polsat Box Go, czy dzięki stronie internetowej ElevenSports.pl. Oczywiście jest to równoznaczne z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Udinese Calcio – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Aktualni mistrzowie Włoch są uważani przez ekspertów za zdecydowanego faworyta do wygranej. Potwierdzają to kursy w STS zakłady bukmacherskie. Katowicki bukmacher ustalił, że kurs na wiktorię Interu to 1,55.

