Tottenham – Leicester: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 15:15 rozegrany zostanie mecz Premier League: Tottenham – Leicester. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Tottenham – Leicester. W jaki sposób Koguty odpowiedzą Liverpoolowi?

Tottenam Hotspur i Leicester City zagrają dzisiaj w meczu 14. kolejki angielskiej ekstraklasy. Obie drużyny przystąpią do swojego spotkania w złych nastrojach. The Spurs w środku tygodnia przegrali z Liverpoolem FC (1:2). Z kolei zespół Lisów uległ Evertonowi (0:2).

Batalia z udziałem Tottenhamu i Leicester to druga niedzielna potyczka Premier League. Gospodarze przystąpią do niej, chcąc odnieść swoje siódme zwycięstwo z rzędu w roli gospodarza, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem drużyna z King Power Stadium ma nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo na wyjeździe po pokonaniu Sheffield United.

W roli faworyta do tej potyczki podejdą podopieczni Jose Mourinho. Niemniej ekipa Brendana Rodgersa nie zamierza tanio sprzedać skóry. W związku z tym możemy spodziewać się ciekawej potyczki w niedzielne popołudnie.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą 19 lipca tego roku, gdy miał miejsce wynik 3:0 dla Tottenhamu. Warte odnotowania jest, że w ostatnich pięciu meczach między oboma zespołami londyńczycy byli górą cztery razy, a raz zwyciężyło Leicester.

Tottenham – Leicester: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Tottenham Stadium będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Tottenham – Leicester transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:15. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Leicester: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Tottenham – Leicester: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.