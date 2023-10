PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Termalica – Lechia, gdzie oglądać

Zarówno Bruk-Bet Termalica Nieciecza, jak i Lechia Gdańsk uzbierały, jak dotąd po 14 punktów. Rzecz jasna, gdańszczanie jeszcze przed sezonem mieli większe ambicje. Ich celem jest błyskawiczny powrót do PKO BP Ekstraklasy. Aby do tego doszło, muszą wygrywać takie spotkania, jak to nadchodzące, które odbędzie się w Niecieczy. Cała nadzieja Lechii w fantastycznej formie Luisa Fernandeza, który jest w stanie samodzielnie pomagać drużynie w zgarnięciu kompletu oczek.

Termalica – Lechia, transmisja na żywo w TV

Polsat nie zdecydował się na transmisję spotkania za pośrednictwem “tradycyjnej” telewizji.

Termalica – Lechia, transmisja online

Nadchodzące starcie obejrzysz za to w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Termalica – Lechia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że znacznie większe szanse na zgarnięcie trzech punktów mają gospodarze z Niecieczy.

