Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Siniakova, gdzie obejrzeć?

Ubiegłoroczny występ Igi Świątek w Australian Open był sporym rozczarowaniem, bowiem Polka dotarła jedynie do trzeciej rundy. W tym roku wicelidera rankingu WTA z pewnością będzie chciała przynajmniej nawiązać do występu z 2022 roku, kiedy została wyeliminowana dopiero w półfinale. W tegorocznej edycji pierwszy krok będzie musiała zrobić w starciu z Kateriną Sinakovą, z którą do tej pory nie miała jeszcze okazji się mierzyć.

Świątek do meczu w ramach pierwszej rundy przystąpi w roli zdecydowanej faworytki. Rywalizację najlepszej polskiej tenisistki podczas Australian Open 2025 będzie można tylko za pośrednictwem internetu.

Świątek – Siniakova, transmisja w TV

Mecz Świątek – Siniakova odbędzie się w poniedziałek (13 stycznia) nie przed godziną 3:30 polskiego czasu. Niestety posiadająca prawa do Australian Open stacja Eurosport nie przewidziała transmisji z tego spotkania na swoich telewizyjnych kanałach. Mecz będzie dostępny na platformie Max.

Świątek – Siniakova: transmisja za darmo

Za pośrednictwem internetu mecz pierwszej rundy Świątek – Siniakova możesz oglądać również za darmo na platformie STS TV. Wystarczy, że spełnisz dwa poni ższe warunki.

Bonus 200 zł za wygraną Świątek w meczu

Świątek – Siniakova, typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Świątek – Siniakova? Transmisja z meczu Świątek – Siniakova będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na platformie Max. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Siniakova? Spotkanie Świątek – Siniakova rozegrane zostanie w poniedziałek (13 stycznia) nie przed godziną 3:30 polskiego czasu.

