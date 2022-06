PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Fett: transmisja za darmo. Lidera światowego rankingu rozpocznie we wtorek rywalizację o triumf w kolejnym turnieju wielkoszlemowym. W pierwszej rundzie Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Chorwatka Janą Fett. Sprawdź jak obejrzeć za darmo mecz Świątek – Fett w internecie i zobacz gdzie oglądać go w TV. Sprawdź o której gra Świątek.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek po zwycięstwie na kortach Rolanda Garrosa odpoczywała. Teraz naładowana energią przystąpi do rywalizacji w Londynie, gdzie będzie starała się kontynuować zwycięską serię i uzyskać swój najlepszy wynik w tym turnieju. W ubiegłym roku Polka dotarła do czwartej rundy. Teraz do turnieju przystępuje w roli zdecydowanej faworytki.

Rywalizację w Wimbledonie Iga Świątek rozpocznie od pojedynku z 25-letnią reprezentantką Chorwacji Janą Fett, która aktualnie sklasyfikowana jest na 252. miejscu w rankingu WTA. Obie zawodniczki do tej pory nie miały jeszcze okazji spotkać się na korcie.

Wtorkowe spotkanie z udziałem Igi Świątek odbędzie się na korcie centralnym Wimbledonu, a jego początek zaplanowany jest na godzinę 14:30.

Świątek – Fett, transmisja w TV

Mecz pierwszej rundy Wimbledonu pomiędzy Świątek i Fett będzie można w telewizji obejrzeć na kanale Polsat Sport. Mecz zaplanowany jest na godzinę 14:30. Transmisja ze spotkania będzie także dostępna za pośrednictwem internetu. O tym jak uzyskać do niej dostęp piszemy poniżej.

Świątek – Fett, transmisja za darmo

Mecz Świątek – Fett można obejrzeć zupełnie za darmo na internetowej stronie STS. Transmisja dostępna będzie dla wszystkich klientów bukmachera. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Świątek?

Iga Świątek rywalizację w Wimbledonie 2022 rozpocznie we wtorek 28 czerwca. Pierwsze spotkanie z Janą Fett, które rozegrane zostanie na korcie centralnym, rozpocznie się o godzinie 14:30.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Fett na Wimbledonie? Mecz Wimbledonu Świątek – Fett będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport, a także za pośrednictwem internetu na stornie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Fett? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (28 czerwca).

