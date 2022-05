PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Curenko: transmisja za darmo. Liderująca w światowym rankingu Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie rywalizację na kortach Rolanda Garrosa. Pierwszą rywalką Polski podczas French Open będzie kwalifikantka z Ukrainy. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz Igi Świątek i jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Iga Świątek, mecz na żywo transmisja

Iga Świątek do French Open 2022 przystąpi w roli zdecydowanej faworytki do końcowego triumfu. Dla 20-letniej Polki będzie to również okazja po powtórzenia sukcesu sprzed dwóch lat, kiedy na kortach Rolanda Garrosa wygrała swój jak na razie jedyny turniej wielkoszlemowy w karierze. W tym roku Świątek prezentuje niesamowitą formę, czego potwierdzeniem jest fantastyczna seria 26 wygranych z rzędu. Polka w 2022 roku triumfowała już pięć turniejów – Qatar Open, Indian Wells, Miami Open, Stuttgart Open i Italian Open.

W pierwszej rundzie lidera rankingu WTA zmierzy się z reprezentanta Ukrainy Łesią Curenko, która do głównego turnieju trafiła po przebrnięciu turnieju kwalifikacyjnego. Rywala Świątek zajmuje obecnie 119. miejsce na świecie. Dla obu tenisistek będzie to pierwsza okazja do spotkania się na korcie.

Świątek – Curenko, transmisja w TV

Prawami do transmisji wszystkich meczów French Open dysponuje stacja Eurosport. I to właśnie na jej antenie obejrzymy poniedziałkowe spotkanie z udziałem Igi Świątek.

Świątek – Curenko, transmisja za darmo

Wszystkie spotkania French Open zupełnie za darmo będą mogli obejrzeć klienci bukmachera STS zakłady bukmacherskie. Transmisje dostępne będą na internetowej stronie bukmachera, a aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

To wszystko! Dodatkowo rejestrując konto przy wykorzystaniu kodu promocyjnego GOAL otrzymasz możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł.

Kiedy gra Iga Świątek?

Mecz pierwszej rundy French Open 2022 odbędzie się w poniedziałek (22 maja) na korcie centralnym imienia Philippe’a Chatriera. Będzie to pierwszy mecz tego dnia na tym obiekcie, a jego początek zaplanowany jest na godzinę 12:00.

