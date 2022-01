Superpuchar Hiszpanii 2022: transmisja za darmo. Gdzie oglądać Superpuchar Hiszpanii?

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema i Gerard Pique

Superpuchar Hiszpanii 2022: transmisja za darmo. W najbliższych dniach cztery drużyny w saudyjskim Rijadzie będą walczyć o Superpuchar Hiszpanii. Czekają nas wielkie emocje, bowiem w jednym z półfinałów FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Drugą półfinałową parę tworzą Atletico Madryt i Athletic Bilbao. Sprawdź, gdzie obejrzysz wszystkie spotkania “na żywo”. Przedstawiamy również sposób na uzyskanie dostępu do zupełnie darmowej transmisji.

Superpuchar Hiszpanii 2022 – gdzie oglądać?

FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Bilbao – między tymi drużyna rozstrzygnie się walka o zdobycie Superpucharu Hiszpanii. Rywalizacja o to trofeum ponownie będzie gościć w Arabii Saudyjskiej, podobnie jak to miało miejsce w sezonie 2019/20. Tym razem wszystkie spotkania rozegrane zostaną na Stadionie Króla Fahda w Rijadzie.

Rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem już ramach półfinałowej rywalizacji czeka nas El Clasico. W środę FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Będzie to drugi pojedynek obu zespołów w tym sezonie. W ligowej konfrontacji na Camp Nou, która odbyła się w październiku, górą byli Królewscy. W drugim półfinale, który odbędzie się w czwartek, Atletico Madryt zagra z Athletic Bilbao.

Zwycięzcy półfinałowych pojedynków zmierzą się w finale, który zaplanowany jest na niedzielę (16 stycznia).

Superpuchar Hiszpanii: transmisja w tv

Meczów w ramach Superpucharu Hiszpanii nie zabraknie w polskiej telewizji. Prawami do ich transmitowania dysponuje stacja Eleven Sports. Oba półfinałowe pojedynki oraz wielki finał będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Spotkania Barcelony z Realem Madryt i Atletico Madryt z Athletic Bilbao rozpoczną się o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Superpuchar Hiszpanii: transmisja za darmo

Aby oglądać mecz w telewizji trzeba mieć dostęp do pakietu Eleven Sports. Jest jednak także sposób, aby mecze Superpucharu Hiszpanii obejrzeć zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Transmisje wszystkich trzech meczów dostępne będą na stronie Fortuna zakłady bukmacherskie. Bukmacher udostępnia je wszystkim swoim klientów.

Co więc trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji? Przede wszystkim zarejestrować konto w Fortunie podając kod promocyjny GOAL. Można to również zrobić klikając w poniższy link. Dzięki temu otrzymacie również szansę na skorzystanie z zakładu bez ryzyka aż do 600 złotych. Z kodem GOAL otrzymasz też darmowy zakład o wartości 20 zł za pełną rejestrację konta.

Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby odblokować sobie dostęp do transmisji, jest posiadanie dodatniego stanu konta i posiadanie zagranego w ciągu ostatnich 7 dni i rozliczonego kuponu. To wszystko!

Superpuchar Hiszpanii: online i stream

Stacja Eleven Sports transmisje z meczów o Superpuchar Hiszpanii udostępnia również na swojej stronie internetowej elevensports.pl. Transmisje są oczywiście po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Powyżej przedstawiliśmy jednak sposób, dzięki któremu rywalizację o to trofeum możemy obejrzeć zupełnie za darmo na stronie Fortuny.

Superpuchar Hiszpanii: kursy bukmacherskie

Rywalizacja o Superpuchar Hiszpanii 2022 powinna dostarczyć nam sporych emocji. Według bukmacherów faworytami do zwycięstwa w półfinałowych spotkaniach są zespołu Realu Madryt i Atletico Madryt.

20:00 12. stycznia 2022 FC Barcelona Real Madryt 3.30 3.70 2.12 20:00 13. stycznia 2022 Atletico Madryt Athletic Bilbao 1.80 3.55 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. stycznia 2022 17:40 .

