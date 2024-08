SSC Napoli – Parma: transmisja TV i stream online (31.08.2024)

SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli – Parma: gdzie oglądać?

Ostatni mecz sobotniej serii gier w 3. kolejce włoskiej Serie A. Drużyna SSC Napoli na własnym stadionie zmierzy się z beniaminkiem z Parmy, który zachwyca jak do tej pory i ma na swoim koncie cztery punkty, czyli o jedno oczko więcej, niż zespół spod Wezuwiusza. Czy to oznacza, że goście są faworytem? Absolutnie. Gracze Antonio Conte ostatnio pokonali Bolognę i teraz chcą iść za ciosem, ale łatwej przeprawy trudno się spodziewać. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź tego meczu.

SSC Napoli – Parma: transmisja TV

Spotkanie SSC Napoli – Parma będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2. To jedyna dostępna forma tradycyjnego obejrzenia tego starcia.

SSC Napoli – Parma: stream online

Alternatywą dla telewizji jest stream online. On dostępny będzie na stronie Elevensport.pl i w usłudze STS TV. Aby z niej skorzystać Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL oraz zagraj w ciągu 24h przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł.

SSC Napoli – Parma: kto wygra?

SSC Napoli – Parma: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Bukmacherzy jasno wskazują, że faworytem jest zespół SSC Napoli. Na zwycięstwo zespołu spod Wezuwiusza postawimy już za mniej więcej 1.50. Remis z kolei to około 4.50. Kurs na trzy punkty beniaminka oscyluje w okolicach 6.30, a nawet 6.50.

Kiedy odbędzie się mecz SSC Napoli – Parma? Spotkanie odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz SSC Napoli – Parma? Spotkanie to będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na stronie Elevensports.pl i w usłudze STS TV.

