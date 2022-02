PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław

Śląsk – Zagłębie: transmisja w telewizji oraz stream online. W niedzielne popołudnie na stadionie we Wrocławiu dojdzie do derbów Dolnego Śląska, które nie mają zdecydowanego faworyta. Mecz oczywiście będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób dzięki któremu możemy za darmo uzyskać dostęp do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, który pozwala także na oglądanie meczów Ekstraklasy.

Śląsk – Zagłębie, gdzie obejrzeć

Obie drużyny ostatnich tygodni nie mogą zaliczyć do udanych i znalazły się w sytuacji, w których muszą walczyć o utrzymanie. Śląsk ostatnie zwycięstwo w lidze odniósł 27 listopada ubiegłego roku, a w ostatnich sześciu meczach zdobył zaledwie jeden punkt. Przed niedzielnym meczem przewaga wrocławian nad strefą spadkową wynosi tylko trzy punkty.

W jeszcze gorszej sytuacji jest Zagłębie, które plasuje się tuż nad strefą spadkową. Miedziowi przed tygodniem pokonali 3:1 Wisłę Płock, przerywając tym serię czterech kolejnych porażek.

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który odbył się w sierpniu ubiegłego roku, Śląsk pewnie 3:1 wygrał w Lubinie. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Śląsk – Zagłębie.

Śląsk – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30 będzie można obejrzeć na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek, który rozegrany zostanie we Wrocławiu, skomentują Robert Skrzyński i Remigiusz Jezierski.

Śląsk – Zagłębie: transmisja na żywo za darmo

Canal+ Sport 3 wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, do którego można teraz uzyskać dostęp zupełnie za darmo na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowania przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Śląsk – Zagłębie, transmisja online

Mecze Ekstraklasy za pośrednictwem internetu możemy oglądać dzięki usługom Canal+ online i Polsat Box Go. Dostęp do tej drugiej można teraz uzyskać za darmo. Powyżej przedstawiliśmy co trzeba zrobić.

Śląsk – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed niedzielnym meczem większe szanse na sukces dają gospodarzom, którzy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska i możliwość gry przed własną publicznością.

Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin 2.25 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2022 14:14 .

