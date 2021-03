Z meczu Śląsk – Legia: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (7 marca) o godzinie 17:30. Spotkanie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbędzie się w ramach 20. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Śląsk – Legia: lider chce zmazać plamę

Legia Warszawa do niedzielnego spotkania przystąpi z pozycji lidera, ale tuż po sprawieniu dużego zawodu swoim kibicom. Drużyna Czesława Michniewicza straciła bowiem szansę na zdobycie w tym sezonie Pucharu Polski. W mijającym tygodniu przegrała 1:2 z Piastem Gliwice w ćwierćfinale i pożegnała się z rozgrywkami.

Teraz mistrzów Polski czeka wyjazdowa potyczka ze Śląskiem Wrocław, który przed tygodniem pokonał 2:1 Pogoń Szczecin. Dla wrocławskiego zespołu była to pierwsza wygrana w tym roku, bowiem we wcześniejszych czterech spotkaniach zdobył tylko dwa punkty. Teraz czeka go jednak o wiele trudniejsze zadanie.

Za Legią przemawia historia bezpośrednich pojedynków. Z siedmiu ostatnich ligowych potyczek tych zespołów aż sześć zakończyło się wygranymi drużyny ze stolicy. Legia wygrała także 5 z 7 ostatnich meczów we Wrocławiu. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Śląsk – Legia, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Śląsk- Legia: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek we Wrocławiu będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy: Śląsk – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 17:30, a skomentują go Marcin Rosłoń i Radosław Majdan.

Śląsk- Legia: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie we Wrocławiu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Śląsk – Legia online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

