PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk – Lechia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszym sobotnim meczu 9. kolejki PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław podejmie przed własną publicznością Lechię Gdańsk. Oba zespoły znajdują się w strefie spadkowej i spisują się znacznie poniżej oczekiwań w obecnych rozgrywkach. Czy któraś z drużyn przełamie fatalną passę? Początek meczu o godzinie 15:00.

Śląsk – Lechia, gdzie oglądać

Śląsk fatalnie spisuje się w tym sezonie będąc w strefie spadkowej po ośmiu kolejkach. Warto jednak podkreślić, że wrocławianie potrafili wygrać w meczu ze znacznie faworyzowaną Pogonią Szczecin czy Lechem Poznań, jednak przytrafiały im się porażki z Koroną, Rakowem czy Stalą Mielec. Gra Śląska pozostawia wiele do życzenia.

Ostatnie miejsce w tabeli Lechii Gdańsk to spore zaskoczenie. Gdańszczanie w obecnych rozgrywkach wygrali tylko jedno spotkanie z Widzewem Łódź, a kolejny punkt dołożyli w starciu z Wartą Poznań. Oprócz tego mają na swoim koncie porażki między innymi z Lechem, Miedzią Legnica, Radomiakiem czy Koroną Kielce.

Śląsk – Lechia, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:00.

Śląsk – Lechia, transmisja online

Kibice chcący obejrzeć spotkanie Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk będą mogli zrobić to również za pomocą transmisji online w Internecie. Możliwość taką daję usługa CANAL+ Online, w której można oglądać nie tylko sobotnią rywalizację Śląska z Lechią, ale również wszystkie pojedynki PKO Ekstraklasy.

Serdecznie zachęcamy Was również do skorzystania z naszej oferty, dzięki której możecie zaoszczędzić 90 zł. Standardowy abonament, dzięki któremu uzyskacie dostęp do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 45 zł miesięcznie. Jeśli jednak zdecydujecie się skorzystać z naszej propozycji i wykupicie abonament na sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270.

Śląsk – Lechia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem jest Śląsk Wrocław, a kursy na zwycięstwo wrocławian wynoszą około 2,41. Nieco wyżej zostało wycenione zwycięstwo ostatniej w tabeli Lechii Gdańsk, natomiast zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobny rezultatem w sobotnim starciu jest remis.

Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 2.40 3.45 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 września 2022 06:47 .