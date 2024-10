Śląsk Wrocław – Cracovia: Transmisja TV i stream online (06.10.2024)

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław – Cracovia: gdzie oglądać?

To będzie pierwszy niedzielny mecz PKO Ekstraklasy. Śląsk Wrocław na własnym stadionie podejmie zespół Cracovii i to właśnie Pasy są lekkim, ale jednak faworytem tej rywalizacji. Do tej pory ekipa Jacka Magiery radzi sobie w lidze bardzo słabo i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z raptem czteroma punktami. Z kolei goście są na przeciwnym biegunie ligowej tabeli i walczą o górne lokaty w Ekstraklasie.

Śląsk Wrocław – Cracovia: transmisja TV

Spotkanie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Cracovią odbędzie się w niedzielę 6 października o godzinie 14:45. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3.

Śląsk Wrocław – Cracovia: stream online

Mecz można również śledzić na CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

Śląsk Wrocław – Cracovia: kto wygra?

Śląsk Wrocław – Cracovia: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – Cracovia? Mecz odbędzie się w niedzielę 6 października o godzinie 14:45 Gdzie obejrzeć mecz Śląsk Wrocław – Cracovia? Mecz można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online.

