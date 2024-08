Skatow – Hurkacz: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.08.2024)

Hubert Hurkacz i Timofiej Skatov będą rywalizowali w 1. rundzie US Open. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję tego meczu w TV oraz online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Mecz Hurkacza dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Hubert Hurkacz po problemach zdrowotnych i rezygnacji z dalszej rywalizacji w Cincinnati podejmie próbę udziału w US Open. Rywalem Polaka w 1. rundzie wielkoszlemowego turnieju będzie Timofiej Skatov.

Obaj tenisiści nie mieli jeszcze okazji do rywalizacji ze sobą. Mimo tego eksperci oszacowali, że wyraźnym faworytem meczu jest Hubert Hurkacz, co raczej było do przewidzenia, patrząc na ranking ATP.

Skatov – Hurkacz, transmisja w TV

Mecz 1. rundy turnieju US Open Skatov – Hurkacz rozegrany zostanie we wtorkowe popołudnie (27 sierpnia) o godzinie 17:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach Eurosportu.

Skatov – Hurkacz: transmisja online

Rywalizację Hurkacza ze Skatovem będzie można oglądać także dzięki usłudze STS TV. Żeby otrzymać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Skatov – Hurkacz ostanie odblokowana

O której godzinie gra Hubert Hurkacz?

Pierwsze spotkanie Huberta Hurkacza podczas tegorocznego turnieju US Open, w którym zmierzy się z Timofiejem Skatovem, rozegrane zostanie we wtorek o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Skatov – Hurkacz, typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Skatov – Hurkacz? Transmisja z meczu Skatov – Hurkacz będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach Eurosportu. Kiedy rozegrany zostanie mecz Skatov – Hurkacz? Spotkanie Skatov – Hurkacz odbędzie się we wtorkowe popołudnie (27 sierpnia) o godzinie 17:00.

