Pressfocus Na zdjęciu: Jamal Musiala

Schalke – Bayern: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wiele wskazuje na to, że Bawarczyków przed mundialem czeka najłatwiejsze spotkanie ligowe w tym sezonie. Schalke jest czerwoną latarnią ligi i prezentuje się w tym sezonie fatalnie. Czy beniaminek będzie w stanie czymkolwiek zagrozić mistrzowi Niemiec?

VELTINS-Arena Bundesliga Schalke 04 Bayern Monachium 12.0 8.00 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 09:01 .

Schalke – Bayern, gdzie oglądać

Fatalnie wygląda w rundzie jesiennej Schalke na tle rywali w Bundeslidze. Powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech jak na razie jest dość bolesny. Schalke traci mnóstwo goli, a w poprzedniej kolejce odniósł dopiero swoje pierwsze zwycięstwo. W takiej formie trudno będzie zagrozić Bayernowi.

Nikt chyba nie wyobraża sobie, żeby Bayern Monachium miał nie wygrać wyjazdowego meczu w Gelsenkirchen. Ba, kibice oczekują od Bawarczyków wysokiego zwycięstwa, które pozwoliłoby się umocnić jeszcze na pozycji lidera. Union Berlin dawno już został wyprzedzony. Pozostaje teraz jedynie powiększać nad nim przewagę.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Schalke – Bayern.

Schalke – Bayern, transmisja na żywo w TV

Niestety spotkanie Schalke z Bayernem Monachium nie będzie dostępne do obejrzenia w polskiej telewizji.

Schalke – Bayern, transmisja online

Spotkanie będzie dostępne do obejrzenia za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdźcie na stronę viaplay.pl i wykupcie odpowiedni abonament. Zapewni to dostęp do wszystkich transmisji meczów Bundesligi.

Schalke – Bayern, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem tego starcia są Bawarczycy. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo gości, traktowany będzie w kategorii ogromnej niespodzianki. Kurs na zwycięstwo Bayernu to ok. 1.20.

Schalke 04 Bayern Monachium 12.0 8.00 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 09:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin