fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Ruch Chorzów – ŁKS, gdzie oglądać

Ruch Chorzów jako beniaminek Fortuna 1 Ligi radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Niebiescy po rozegraniu 23. ligowych kolejek moga pochwalić się bilansem 45 punktów. Ostatnio 14-krotny mistrz Polski w pokonanym polu zostawił Chojniczankę Chojnice (1:0).

ŁKS to natomiast pierwsza drużyna w tabeli z 47 oczkami. Ostatnio zespół Kazimierza Moskala wygrał ze Stalą Rzeszów (1:0), zdobywając bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie spotkania. Tym samym łodzianie wrócili na zwycięski tory po porażce z Puszczą Niepołomice (0:1).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Hitowa batalia będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie można zobaczyć od 14:45 na Polsat Sport.

Mega kurs 100.00 na mecz Ruch – ŁKS w ETOTO

ETOTO przygotował dla czytelników Goal.pl bardzo atrakcyjną ofertę, która pozwala postawić na wygraną Ruchu lub ŁKS-u w niedzielnym meczu po kursie 100.00. Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj się w ETOTO z kodem promocyjnym GOAL Wpłać min. 100 zł depozytu, aby mieć możliwość skorzystania z mega kursu na mecz Ruch – ŁKS Postaw na wybrany przez siebie zespół po MEGA KURSIE 100,00 (bez podatku) Jeśli Twój zespół wygra, otrzymasz nawet do 100 złotych w formie gotówki (obrót nie jest wymagany)

Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja na żywo za darmo

Szlagier w ramach 24. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie także do obejrzenia w internecie. Mecz Ruch – ŁKS można śledzić dzięki platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja online

Rywalizację na Stadionie Miejskim w Gliwicach w Chojnicach można oglądać dzięki aplikacji Polsat Box Go, która jest dostępna na smartfony, tablety, a także na Smart TV. Powyżej wyjaśniliśmy, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z atrakcyjnej promocji.

Ruch Chorzów – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej potyczki są podopieczni Jarosława Skrobacza. Kurs na wiktorię Ruchu oscyluje w granicach 2,30.

1. liga Ruch Chorzów ŁKS Łódź 2.28 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2023 04:19 .