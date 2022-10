PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AS Roma – Lecce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jeżeli Giallorossi poważnie myślą o powrocie do Ligi Mistrzów, muszą zacząć regularniej punktować. Teraz na ich drodze stanie Lecce. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma Lecce 1.42 4.75 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2022 08:35 .

Roma – Lecce, gdzie oglądać

AS Roma pod wodzą Jose Mourinho ma notować stały progres. Giallorossi wygrali Ligę Konferencji, przez co trafili do Ligi Europy. Logicznym krokiem wydaje się walka rzymian o miejsce w czołowej czwórce i powrót do Ligi Mistrzów. Jeżeli Roma ma takie ambicje, musi zacząć punktować w Serie A znacznie regularniej. W pięciu ostatnich kolejkach zespół trzykrotnie wygrał, ale też dwa razy poniósł porażkę.

Zadowolona ze swoich wyników może za to być drużyna Lecce. Beniaminek od trzech kolejek nie przegrał i zajmuje 13. lokatę w tabeli. Czy to wystarczy, by powstrzymać zmotywowanych rzymian?

Sprawdź nasze typy na mecz Roma – Lecce.

Roma – Lecce, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Stadio Olimpico obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Roma – Lecce, transmisja za darmo

Nadchodzący mecz włoskiej Serie A dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Roma – Lecce zostanie aktywowany

Juventus – Bologna, transmisja online

Niedzielny mecz, odbywający się w stolicy Włoch, możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 144 złote!

1-miesięczny dostęp – 64 zł

6-miesięczny dostęp – 240 zł (zamiast 384 zł)

Roma – Lecce, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to Giallorossi są wielkim faworytem nadchodzącego starcia.

AS Roma Lecce 1.42 4.75 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2022 08:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin