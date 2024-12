AS Roma – Atalanta Bergamo: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami hitowe starcie w ramach 14. kolejki Serie A.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty Bergamo

AS Roma – Atalanta Bergamo, gdzie oglądać?

Dzisiaj wieczorem będziemy świadkami hitowego spotkania na boiskach włoskiej ekstraklasy – AS Roma podejmie na własnym stadionie Atalantę Bergamo w meczu 14. serii gier Serie A. Przed podopiecznymi Claudio Ranieriego bardzo trudne. Drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego notuje bowiem serię siedmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:45. Sprawdź nasze typy na spotkanie AS Roma – Atalanta Bergamo.

AS Roma – Atalanta Bergamo, transmisja w TV

Pojedynek między Romą a Atalantą Bergamo oczywiście znajdziesz w tradycyjnej telewizji. To starcie można bowiem obejrzeć z polskim komentarzem na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Zawody skomentują Mateusz Święcicki oraz Tomasz Zieliński.

AS Roma – Atalanta Bergamo, transmisja online

Spotkanie w ramach 14. kolejki Serie A będzie dostępne również za pośrednictwem internetu. Ten mecz zobaczysz bowiem w serwisie streamingowym elevensports.pl, na platformach CANAL+ online i Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania AS Roma – Atalanta Bergamo zostanie odblokowany.

AS Roma – Atalanta Bergamo, sonda

AS Roma – Atalanta Bergamo, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów nieznacznym faworytem poniedziałkowego spotkania są goście, którzy w ostatnim czasie pokazują się z lepszej strony. Kurs na zwycięstwo Romy wynosi około 3.20, a typ na wygraną Atalanty Bergamo to mniej więcej 2.30. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 3.45.

AS Roma Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2024 08:28 .

Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – Atalanta Bergamo? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie AS Roma – Atalanta Bergamo? Początek rywalizacji już w poniedziałek (2 grudnia) o godzinie 20:45.

