KR Reykjavik – Pogoń Szczecin to rewanżowe spotkanie w ramach rundy wstępnej eliminacji Ligi Konferencji Europy. Portowcy przystąpią do tej potyczki z trzybramkową zaliczką, co sprawia, że są blisko awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Tymczasem w tym miejscu kibice piłkarscy mogą dowiedzieć się, gdzie będzie dostępna transmisja ze spotkania, które odbędzie się na KR-volur.

KR Reykjavik – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

KR Reykjavik przystąpi do czwartkowej batalii, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Jednocześnie ekipa z Islandii chce dokonać niemożliwego, aby odrobić straty z pierwszego spotkania z przedstawicielem PKO Ekstraklasy.

Pogoń Szczecin w próbie generalnej przed startem nowego sezonu ligowego chce nie tylko przypieczętować awans do kolejnej rundy rozgrywek, ale też postraszyć nieco łódzki Widzew przed niedzielną batalią. Przypomnijmy, że Portowcy wygrali z KR Reykjavik tydzień teamu 4:1.

KR Reykjavik – Pogoń Szczecin, transmisja na żywo w TV

Bój na KR-volur nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Żadna stacja telewizyjna w Polsce nie pozyskała praw do pokazania meczu Reykjavik – Pogoń.

KR Reykjavik – Pogoń Szczecin, transmisja online

Starcie z udziałem drużyny z Islandii i trzeciego zespołu ostatniej kampanii PKO Ekstraklasy będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay. Można z niej korzystać zarówno na Smart TV, jak i z urządzeń mobilnych. Mecz zacznie się o godzinie 20:15, a skomentują go Przemysław Pełna i Dariusz Banasik.

KR Reykjavik – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Goście przystąpią do czwartkowej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną drużyny Jensa Gustafssona w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,67. Tymczasem wariant z wygraną drużyny z Islandii w Fortuna zakłady bukmacherskie ustalono na 4,60.

