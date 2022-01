PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema i Vinicius

Real Madryt – Valencia CF: transmisja na żywo w telewizji oraz online. Na początku rundy rewanżowej lidera La Ligi czeka spore wyzwanie. Królewscy zmierzą się bowiem u siebie z Nietoperzami, z którymi w przeszłości miele wiele problemów. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Real Madryt – Valencia, gdzie oglądać

Real Madryt nie rozpoczął roku 2022 według planu. Królewscy zanotowali pierwszą porażkę od trzech miesięcy (licząc wszystkie rozgrywki!), przegrywając w małych derbach stolicy z Getafe. Wynik ten można uznać za wypadek przy pracy, ale podopieczni Carlo Ancelottiego zaprezentowali się naprawdę kiepsko, może wyłączając Lukę Modricia. Kilka dni później Los Blancos długo męczyli się z trzecioligowym Alcoyano, ale ostatecznie awansowali do kolejnej rundy Pucharu Króla. Obecnie lider nie może pozwolić sobie na żadne potknięcie. Królewscy mają przewagę pięciu punktów nad drugą Sevillą, ale Andaluzyjczycy mają mecz w zanadrzu.

Valencia zaś w poprzedniej kolejce zanotowała bolesną porażkę z Espanyolem, choć Nietoperze jeszcze do 83. minuty prowadzili 1:0. Wcześniej notowali jednak serię pięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Valencia już w przeszłości pokazywała, że jest dla Realu Madryt niewygodnym rywalem. W poprzednim sezonie Nietoperze wygrały nawet 4:1 po hat-tricku Carlosa Solera. Ten pomocnik będzie jednak wielkim nieobecnym sobotniego starcia, przez co natychmiast szansa na urwanie punktów przez gości spadnie.

Real Madryt – Valencia, transmisja na żywo w TV

Pojedynek 20. kolejki La Ligi dostępny będzie w polskiej telewizji. Mecz “na żywo” transmitowany będzie na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ 4K Ultra.

Real Madryt – Valencia, transmisja online

Jeżeli wolisz oglądać mecz Real Madryt – Valencia za pośrednictwem internetu, istnieje taka możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament sportowy.

Real Madryt – Valencia, typy bukmacherskie

Real Madryt to lider La Ligi, który w minionych miesiącach wygrywał z najsilniejszymi przeciwnikami oraz zapewnił sobie awans z pierwszego miejsca grupy Ligi Mistrzów. Ponadto do składu Królewskich wróciło spore grono nieobecnych w ostatnim tygodniu graczy. Nic zatem dziwnego, że bukmacherzy upatrują w Los Blancos wielkich faworytów nadchodzącego starcia.

Real Madryt Valencia CF 1.38 5.20 9.20

